A nyitva hagyott ajtó szinte hívogatja a betörőt

Beköszöntött az igazi strand­idő, az iskolák is bezártak, a családok a nyaralásra készülődnek. A rend­őrség idén is hasznos tanácsokkal látja el a lakosságot a betöréses lopások megelőzésére.

A hosszabb időre üresen hagyott ház nagy csábítás a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. Teljes biztonság nem létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát. A rendőrség felhívja a figyelmet, indulás előtt nézzünk körül az udvaron, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amely segítséget nyújthatna a betörőknek a fal megmászásához. A ház körül ne maradjon kint létra, kerti bútor. Ezeket tároljuk zárható helyen. Ha riasztórendszerrel ellátott a lakásunk, mindenképp aktiváljuk.

A közösségi média egyre népszerűbb, szívesen osztjuk meg a nyaralási képeket – gyakran még a helyszínről – ismerőseinkkel. Ám ezeket nem csak a rokonok láthatják, hanem a potenciális betörő is, tehát próbáljuk minél kevesebb emberrel tudatni, hogy hosszabb időre üresen hagytuk otthonunkat.

Amennyiben csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat akkor is mindig zárjuk be az ajtót, a nyári időszakban ugyanis akár a szellőztetés céljából nyitva hagyott nyílászárókat kihasználva zavartalanul jutnak be a lakásba a rosszakarók. Elképzelhető az is, hogy fel sem tűnik a nem kívánt látogató érkezése. Amíg a kertben dolgozunk, a nyitva hagyott kapun keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.

A Szigetvári Rendőrkapitányság egy kérdőívet is összeállított, mely alapján kiderül, hogy lakásunkat vajon kiszemelné-e egy betörő, van-e gyenge pontja házunk védelmének. Ezt kitöltve rájöhetünk, hogy milyen óvintézkedéseket kell megtennünk biztonságunk érdekében.

Gyermekeink biztonságára is fokozottan ügyeljünk nyáron

Tíz hétre kell megoldaniuk a nyári szünetben a gyermekfelügyeletet a szülőknek. Sokan táborban, nagyszülőknél töltik a szünidő nagy részét, de vannak olyanok is, akik huzamosabb ideig otthon maradnak. Fontos, hogy a gyerekek a játszótereken, strandokon ne álljanak szóba idegenekkel, ne fogadjanak el tőlük semmit. A szülők fejében ilyenkor megfordul, mikortól hagyhatják egyedül otthon a csemetét, a szakemberek szerint 12 éves kor alatt semmiképpen. Ha egyedül vannak otthon ne engedjenek be senkit a lakásba. Az internetre is több idejük marad a tinédzsereknek, ám a rendőrség felhívja a figyelmet, mielőtt a gyerekek képeket posztolnak magukról, chatelni kezdenek, kérjék szüleik jóváhagyását.