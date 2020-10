A padlizsán is ott van az őszi zöldségkínálatban, mutatjuk az árakat

Beköszöntött a hűvös, esős ősz. Ilyenkor ildomos odafigyelni, hogy immunrendszerünket vitaminokkal erősítsük, így ellenállóbbak leszünk a vírusokkal szemben. A pécsi vásárcsarnokban érdemes hazai almát, szőlőt, körtét, szilvát vásárolni, de aki a déligyümölcsöket kedveli az a narancs, avokádó, mandarint is pakolhat a kosarába, ugyanis ezek a gyümölcsök gazdagok a vitaminokban.

A zöldségek közül még kapható a piacon hazai paprika, paradicsom és sok helyen a lila színben pompázó padlizsán is megjelent. Ezt a növényt hazánkban törökparadicsomnak, tojásgyümölcsnek is szokták nevezni. A hatvanas évekig nem volt ismert Magyarországon, ám ahogy megjelent, rögtön ez a vitaminokban gazdag, kora őszi zöldségféle a háziasszonyok kedvence lett. Különféle módját találták ki elkészítésének. Előétel, főétel egyaránt készíthető belőle, de a húsából krémeket is készítenek. A legegyszerűbb ha berakjuk a sütőbe, mikor megsült félbevágjuk, villával vagy kanállal kivesszük a húsát és egy tálba tesszük. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, botturmixal pépesítjük, majd tejfölt, majonézt vagy olajat adunk hozzá. Kisebb üvegekbe tesszük, a hűtőbben több hétig is eláll.