A Palatinus és a Nádor is elkelt

A Danubius Zrt. megállapodást kötött a Hotel Palatinus Kft. és HotelKer Szállodaüzemeltető Kft. társaságokkal a pécsi Palatinus Hotel eladásáról. A vevők továbbra is szállodaként fogják üzemeltetni a Palatinust, az épület tervezett felújításával annak régi fényét kívánják visszaállítani – jelentették be.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója azzal indokolta az értékesítést, hogy a vevők szándéka az épület felújítása és hosszútávú üzemeltetése, valamint úgy látják, az új tulajdonosok lehetővé tudják tenni, hogy a hotel ismét méltó fényében tündökölhessen. Az új tulajdonoscégek képviselője, Czéh-Tóth Márk is hasonló célokat fogalmazott meg.

A 2020. április 29-én esedékes váltást igyekeznek – amennyire csak lehetséges – a vendégek számára észrevétlen és fenn­akadásoktól mentesen megoldani, a dolgozókat is átveszik. Azonban nemcsak a Palatinust – és a hozzá tartozó mélygarázst – vásárolták meg, hanem ezzel együtt a Nádor Szállót is.

Úgy tudjuk, hogy miután az új tulajdonosok fontos régiós kultúr- és építéstörténeti értéknek tartják az épületegyüttest, ezért megfelelően előkészített – a lehetőségekhez mérten –, fokozatos felújítást és modernizálást, potenciális új funkciók és terek megnyitását tervezik. A fejlesztési program kialakításánál előzetesen kikérik és figyelembe veszik a helyi és országos turisztikai szakmai szervezetek véleményét, tanácsait is. Fokozatosan megújulva, magas minőségben szeretnék kiszolgálni a vendégeket, és a legkülönfélébb kulturális-, üzleti- vagy családi eseményeknek, rendezvényeknek is otthont adhassanak.

A Dunántúli Napló szerzője adta a nevet

Az 1980-as években történt átalakítás után névpályázatot hirdettek: a 200 javaslat közül a Palatinus mellett döntöttek, ezt dr. Tóth István ny. főiskolai tanár, lapunk korábbi szerzője ajánlotta. Ahogy 1988-ban írtuk, „a Palatinus a Nádor latin megfelelője, s a két szálloda közelsége is alkalmat ad erre az elnevezésre. A Nádor elnevezés egyébként 1846-ból származik, akkor nyitották meg az első Nádor Szállodát, s azért ezt a nevet kapta, mert a népszerű József nádor éppen abban az esztendőben töltötte nádorispánságának az 50. évét”.

Nem kizárt az sem, hogy a későbbiekben pályázni is fognak a megvalósításhoz. Egyelőre azonban a Palatinus Hotel átadás-átvételére és a szomszédban februárban induló Nick Hotel beruházásának előkészítésére koncentrálnak.

Aki járt már a Palatinus Hotelben, láthatta, milyen csodás értékei vannak az épületeknek. 1915-ben épült fel szecessziós stílusban, az épületet hatvan esztendeig Pannónia Grand Hotelnek nevezték. A hetvenes években indították volna el a Nádorral közös felújítását, de ez éveket késett, és végül csak a Palatinus újult meg 1988-ra, akkor például már szaunája is volt.

A Nádor Szálló felújítására a korábbi tulajdonos az ezredfordulón nyert már el forrást, mintegy félmilliárd forintot, majd pedig éppen egy évtizede egy újabb tenderen 600 milliót, de egyik összeget sem használták fel. Az épület gombás betegségét azonban kezelték, valamint a külső homlokzatot is rendbe tették.