A pályázati rendszer egyszerűsítésén dolgoznak

Tájékoztató fórumra várták a baranyai civil szervezetek képviselőit kedden. A városháza dísztermében Páva Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mondta el a legfontosabb változásokat a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatban.

2019 januárjától már nem az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, hanem a Bethlen Gábor Alap fogja a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait kiírni. A helyettes államtitkár elmondta, a kormány törvénymódosítást tervez, azaz egyszerűsített pályázati lehetőséget vezetnének be. Ennek köszönhetően egy előre meghatározott keretösszegig elbírálás nélkül maximum 200 ezer forinthoz juthatnak azok a civil szervezetek, amelyeknek az éves bevétele nem éri el az ötmillió forintot, illetve két évre visszamenőleg pénzügyi mérleggel rendelkeznek.

További fontos változás lesz, hogy az eddig szakmai és működési pályázat beadása helyett egy kiíráson belül mindkét típusú pályázatot be lehet adni, ebből következően csökkenni fognak a szervezetek adminisztrációs terhei. A nagyobb támogatásért induló szervezetek pályázatait öt kollégium – közösségi környezet, mobilitás és alkalmazkodás, nemzeti összetartozás, társadalmi felelősségvállalás, illetve új nemzedékek jövőjéért kollégium – bírálja el. A tájékoztató fórumon hangsúlyozták, hogy az egyszerűsített forma esetében nagyon fontos lesz az igényelt források elnyerésében, hogy megfelelő időben adják be pályázataikat a szervezetek, emellett pedig kiemelték azt is, hogy jól átgondolt, alaposan kidolgozott, lehetőleg ne egy korábbi sémára épülő anyaggal pályázzanak a nagyobb támogatásra jelentkezők.

A civil támogatásokra fordítható keret hatmilliárd forint lesz, de egyébként évek óta a személyi jövedelemadó bevallásakor fel nem ajánlott egy százalékokkal növekszik a keretösszeg. A tapasztalatok alapján a beadott pályázatok 30-40 százaléka nyer támogatást.

A változások és a legfontosabb tudnivalók kapcsán az egyesületek, alapítványok továbbra is a Nevelők Háza Egyesülethez, mint a megyei civil információs centrum címbirtokosához fordulhatnak segítségért.