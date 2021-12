A Parkinson Betegek Egyesülete bemutatja a pandémia során született új színdarabját

A Parkinson-kór az idősebbek betegsége, többnyire 50 év fölött jelentkezik.

Több mint hatmillió betegről tudunk a világon, hazánkban 30 ezren, Baranyában úgy kétezren lehetnek. Pécsett 18. éve működik a Parkinson Betegek Egyesülete, országos szinten is mintaértékű tevékenységgel. Most nagy dologra készülnek és Sárvári Erzsébettől, az egyesület elnökétől megtudtuk azt is, hogy mi történt velük a járvány idején.

Kiderült, hogy tagjaik számára nagy terheket jelentett a járvány, mindemellett nem tétlenkedtek. Öt éve tervezik ugyanis egy színpadi mű elkészítését, hogy a betegségüket mindenki számára érthetőbbé tegyék és a pandémiás időszakban ez a darab megszületett. Kósa Dóra drámatanárral már próbálnak a december 14-i bemutatóra, melyet évzáró találkozójukon a Vasutas Művelődési Házban 13 órától adnak elő. A címe is szimbolikus: Társasjáték, hiszen rámutat a szabályok szükségességére, ugyanakkor arra is, hogy közülük többen játékkal tették elviselhetővé az elszigetelt hónapokat. A darab előzménye a 2019-ben előadott Életjáték, amely a tüneteinket ismertette egy átlagos napjukon. Ezt akkor száznál többen nézték meg és sokakat megrázott az előadás. Idén a nézők köre támogatókkal, szimpatizánsokkal bővül, és egyedül élő társuk, egy házaspár, valamint egy nagycsalád reakcióit mutatják be vicces, valamint szomorú epizódokban. Készül már a trilógia harmadik része is Jutalomjáték címmel, azt a helyzetet taglalva, hogy egyszer gyógyítható lesz a betegség.

Összességében a 2021-es éve az egyesületnek igen tartalmas volt. Bejutottak az „Élő adás” adománygyűjtő versenybe (nettó 815 ezer forintot kaptak meghatározott célokra), több konferencián vettek részt, képzésekre, színházba jártak, integrált táncprogramot szerveztek, a Tanuló fesztiválon előadást tartottak. Parkinsonnal ÉLNI című jelenléti bemutatójukat pedig elvitték Makóra, Sásdra és Pécsváradra. Továbbá támogatnak egy korai tünetek felismerését célzó nemzetközi programot és műszeres állapotfelmérés zajlik a köreikben. Jövőre pedig az a terv, hogy Pécsett rendezzék meg a Parkinson világnap országos ülését.