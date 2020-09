A parkoló autók sokasága akadályozza a buszt

Ahogy olvasónk írta, a háromnegyed ötkor érkező járatra várt, de csak nem akart jönni. Kisétált a főutcára, és éppen akkor húzott el ott a jármű, nem kanyarodott be a néhány száz méterre lévő megállóhoz. Nem csak ő járt így, beszélgetett egy másik családdal, akik szerint már az előző busz sem fordult be a megállóhoz. Ráadásul nemcsak aznap fordult elő ez a helyzet, hanem szinte rendszeresen, tájékoztatást viszont erről nem kaptak az utasok. Helyzetüket csak rontotta, hogy a következő buszra két órát kellett várniuk.

Az olvasói jelzés miatt a Volánbuszt is megkerestük az ügyben, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy a helyzetet hogyan próbálják megoldani. A társaság válaszában azt írta, hogy az Abaliget, Barlang megállóhelyhez betérő autóbuszoknak – a hely adottságai miatt – a zsákutca végén tolatással kell megfordulniuk. Az autóbusz-vezetők azonban a fent említett napon sajnos nem tudták megközelíteni a megállóhelyet a barlanghoz vezető út két oldalán tömegesen parkoló autók miatt.

Hozzátették azt is, hogy mivel nem egyedi esetről van szó, a Volánbusz már többször jelezte ezt a problémát, és egyeztetést kezdeményezett a közút kezelőjével, illetve a közlekedésrendészettel a forgalmi rend és az utcában való parkolás szabályozása érdekében.

Nyáron gond

Ilyen eset leginkább nyáron fordul elő, hiszen a barlang és az előtte található tó is népszerű a meleg napokon, sokan pedig autóval érkeznek ide kikapcsolódni. Olvasónk az eset kapcsán felhívta az illetékes forgalmi irodát is, ahol szintén azt a tájékoztatást kapta, hogy tudnak a problémáról, és próbálnak megoldást találni. Ő azt mondta, még az is felmerült, hogy megszüntetik a megállóhelyet, erről azonban hivatalos tájékoztatást nem kaptunk.