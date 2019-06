A pazarlás ellenes szemléletmód lassan teret hódít Baranyában is

Bartal Gábor és Niczuly Enikő, a Zöld Blokk tulajdonosai eredetileg pedagógus végzettségűek, földrajz-történelem, illetve néprajz-földrajz szakosok. A boltjukat azért nyitották meg, mert sokáig tehetetlennek érezték magunkat a pazarlással, a hulladéktermeléssel szemben. Persze náluk sem egyik napról a másikra kezdődött el a szemléletváltás, évek teltek el, amíg már annyira zavart őket ez az állapot, hogy úgy érezték, lépniük kell.

– Az üzletet 2019 január közepétől nyitottuk meg, előzőleg egy kis biobolt működött a helyén, melyet a tulajdonosok árúba bocsátottak. Mi oda jártunk Pi-vízért, és megragadtuk a lehetőséget. Átvettük a boltot a teljes berendezésével, a még megmaradt árukészletével együtt, hogy majd a saját elképzelésünk szerint formáljuk – mesélte lapunknak Bartal Gábor.

A bolt egyedisége abban rejlik, hogy egy átlagos háztartás minden területét megpróbálják lefedni környezetkímélő megoldásokkal. Alapvető élelmiszereket a rizstől a lencsén keresztül a száraztésztáig mindent megvásárolhat a betérő saját tárolóiba (befőttes üveg, vászonzsák, doboz), vagy a boltban is kínálnak ehhez eszközt. A vásárló elviheti saját dobozát, a tulajdonosok letárazzák mérlegen, és belemérik, amit és amennyit kér. Így működik ez a hidegen sajtolt olajok, bizonyos tisztítószerek esetében is. De kínálnak pástétomokat, szörpöket, natúrkozmetikumokat visszaváltható üvegben is.

A bolt legnépszerűbb termékei közé tartoznak a szárazélelmiszerek, de nagyon népszerűek a pécsi kézműves édesanyák által készített női mosható betétek több méretben.

– Örömünkre szolgál, egyre nagyobb az érdeklődés boltunk iránt, a nehézkes indulás ellenére. Úgy látjuk, a zero waste szemléletmód lassan teret hódít Magyarországon, így Baranyában is, ha szabad ilyet mondani trenddé növi ki magát. Az is nagy öröm, hogy fiatal családosok keresik fel legtöbben boltunkat, sok közöttük a visszatérő. Ezekbe a családokba már eleve beleépül a környezettudatosság, boldogság nézni, amikor 2, 3 vagy több gyerekkel jönnek, és a gyerekek értik, tudják, mi hogyan működik, és miért van így – nyilatkozta Bartal Gábor.