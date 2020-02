A pécsi Fidesz szerint bizonytalan a költségvetés

A költségvetést március közepéig kell elfogadnia a városnak, míg a polgármesternek február 15-ig kell a közgyűlés elé vinnie a rendelettervezetet. Ennek megfelelően kedden a képviselő-testület elé kerül egy előterjesztés, ami két forgatókönyvet tartalmaz. Az egyik a kamatmentes visszatérítendő kormányzati támogatásból 1,54 milliárd forintot adna vissza, a másik viszont 8,54 milliárddal számol.

A Fidesz frakcióvezetője, Csizmadia Péter hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy ez a bizonytalanság költségvetése: az egyik verzió szerint 7 milliárdos mínusszal tervezik a büdzsét, ami nem tartható, de egyelőre nem szerepelnek a számok között a több városi cégnek szánt források sem.

Hozzátette: a hétfői városházi bizottsági ülésen az is kiderült, hogy az előző városvezetés által megalkotott 2019-es költségvetés stabil és azt is beismerték, hogy nagyjából 2,7 milliárd forintnyi maradvánnyal számolnak, miközben tavaly ezenfelül egymilliárdot visszafizetett a kormánynak az előző vezetés. Ez beismerése annak, hogy nem volt csődben a város, pedig a balliberálisok ezt terjesztették – mondta.

Mint az emlékezetes Péterffy Attila polgármester kijelentését korábban a Magyar Államkincstár is cáfolta, mondván tavaly októberben a pécsi kassza 4 milliárdos pluszban volt.

Csizmadia kitért a város gazdaságának teljesítőképességét jellemző iparűzési adóbevételekre is.

– A 2019-es évre vonatkozólag már 9,7 milliárdos iparűzési adóbevételnél tart az önkormányzat, de ez még nem is végleges adat. Tehát nem volt igaz, amikor a város mélyrepülését emlegették a balliberálisok, sőt ellenkezőleg, az elmúlt években évi 10 százalékkal bővült a pécsi gazdaság – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

A Péterffy Attila által jegyzet előterjesztésben egyébként 9,3 milliárdos iparűzési adóbevételt terveznek, ami 2017-ben még csak 7,3 milliárd volt. A polgármester leszögezi: az egyes adónemeken tervezett bevételek teljesítése érdekében fokozott hangsúlyt kell fektetni a hátralékok behajtására és az adófeltárásra.

Még csak most kezdenének tárgyalni a kormánnyal

Vári Attila fideszes képviselő a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az elmúlt években stabillá vált a büdzsé, most pedig átláthatatlanná vált. Az pedig különösen aggasztó, hogy úgy tűnik: október 13-a után nem tárgyaltak a város jövőjéről a kormánnyal, pedig ez lett volna a legfontosabb feladat. A dokumentum szerint ugyanis a közgyűlés még csak most kérné fel a városvezetőt arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a kormánnyal a kamatmentes támogatás visszafizetési határidejének módosításáról.

A képviselők közölték, a jobboldali városvezetés 10 éve több mint 40 milliárdos hitelállománnyal vette át a Pécs irányítását a szocialistáktól – a cégeket is eladósították, értelmetlen beruházásokra, működésekre költöttek –, amelyet a kormány rendezett. Pécsnek közel 6 milliárdos működési hiánnyal kellett megbirkóznia, ezt a néhány évvel ezelőtt bekövetkezett szerkezetátalakítással tudták le, a kormány ehhez az adott átmeneti időszakra visszatérítendő támogatást.