A pécsi Fidesz szerint egészen mást tesz a városvezetés, mint amit mond

Egészen mást tesznek, mint amit mondanak, vagy korábban ígértek a balliberálisok, vagy nem csinálnak éppen semmit – közölte Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakciójának vezetője a balliberális pécsi polgármester eddigi 100 napjáról, ami szerinte felidézi a szocializmust is.

– Kommunikációs önkormányzás zajlik, a polgármester első 100 napjáról szóló beszámoló csak nyomokban tartalmaz érdemi munkára utaló jeleket – közölte Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető az MSZP–DK kettős által támogatott Péterffy Attila polgármester munkájáról.

– Örülünk, hogy az új polgármester is bemutatkozott azoknak a vállalatoknak, amiket még az előző városvezetés hozott Pécsre, segítette a fejlesztéseiket, bővítésüket. Ilyen például a Thyssenkrupp, az Aldi SCC-központja, a Viessmann, a Matro, az ITSH, a BAT Pécsi Dohánygyár. Köztudott, hogy 2009 előtt, a szocialista, balliberális városvezetés idején egyetlen komolyabb cég sem jött hozzánk, a város csak utánuk indulhatott el felfelé, de nagyon nem volt mindegy, hogy milyen kiindulópontról, ami jellemzett: az elpasszolt buszpark, a magánkézben lévő vízmű folyamatos áremelései – a többi szolgáltató díjemelései –, a hárommilliárdos jutalomosztogatás, a telekspekulációval kijátszott ipari park, életveszélyessé vált iskolák – emelte ki.

A politikus megjegyezte, az előző, jobboldali városvezetésnek ezért kettős célt kellett megvalósítania, részben az intézményi rendszert kellett rendbe tenni, ezzel párhuzamosan a gazdaságot is beindítani – a pozitív jelek is látszanak, hiszen az iparűzési bevétel duplájára nőtt 10 év alatt, ami természetesen új munkahelyeket is jelent.

– Az eddigi 100 nap a baloldali városvezetés mellébeszélésének időszaka, ezt jól mutatja, hogy amíg hatalmas médiacirkuszt és felhajtást csináltak abból, hogy a túlóratörvényt betiltják a városi cégeknél, addig nem sokkal később eldugva a polgármesteri beszámolóban mégis engedélyezték annak alkalmazását.

A frakcióvezető szerint az eltelt néhány hónap a szocializmust is megidézte. Azzal, hogy az ellenzéket kiszorították több cég felügyelőbizottságából, csonkították a megszólalási lehetőségeiket, a bizottsági helyekből kevesebbet adtak, a pécsi választópolgárok közel felét fosztották meg a képviseleti joguktól – ennyien ugyanis nem kértek a balliberálisokból. Mindezekhez még hozzájárul az is, hogy saját ügyvédeik hadára, cégvezetők fizetésének megemelésére, a képviselői tiszteletdíjak növelésére, illetve új politikai posztok létrehozására is volt pénzük. Mindez közel 75 milliós többletkiadást jelent a pécsi adófizetőknek. Ezzel együtt ezt a pénzt éppenséggel a bölcsődei díjak csökkentésére is fordíthatták volna, hogy a pécsi családoknak könnyebb legyen, de eszük ágában sem volt még valamekkora kedvezményt is megadni – mondta Csizmadia Péter.

– A polgármester és egy nagyon szűk belsős köre arrogánsan viselkedik, még azzal a szakszervezettel is, amelyik azokat a sofőröket képviseli, akik több száz pécsi családot tartanak el és próbálnak valamennyi fizetésemelést elérni. Ha saját magukra van pénz, akkor a pécsiekre, az itt dolgozó tisztességesen élő emberekre, családokra is kellene futnia – fogalmazott értékelésében.