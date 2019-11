A pécsi Tulipános Tilinkó tagjai remek csapatot alkotnak

Több mint három éve énekel együtt Kassai Antónia, Kosztolányi Liza és Kosztolányi Róza, ők hárman alkotják a Tulipános Tilinkó népzenei énekegyüttest. Már számos versenyen bizonyítottak, legutóbb pedig a Fölszállott a páva elnevezésű országos népzenei tehetségkutató-verseny középdöntőjébe jutottak. A lányok mindig is jó barátnők voltak, szerettek énekelni, majd kiderült, hogy hárman együtt remek csapatot alkottak.

– Liza és Róza együtt énekelt itt a zeneiskolában – emlékezett vissza édesanyjuk, Pollák Judit. – Antónia eleinte velem együtt a folyosóról hallgatta őket, majd egyszer kérte, hogy ő is próbálhasson velük. Kiderült, hogy a hangszíne jól illik a két lányéhoz, így hárman lettek.

A népzenei versenyek világa nem idegen az együttestől, hiszen rendszeresen járnak ilyen rendezvényekre, a tehetségkutatóban mégis hosszas mérle­gelés után indultak el. Felkészítő tanáruk, Sturczné Meláth Anita elmesélte, hogy mivel a zeneiskolában nincs külön népzeneszak, a lányoknak a többi elfoglaltságuk mellett, szabadidejükben kell készülniük a versenyre, ehhez viszont minden támogatást megkapnak. A kis együttes egyébként nagyon lelkes, és határozott elképzelésük van mindenről. A produkciókat színesítik, ebben a lányok döntenek, de azt is megmondják, ha egy dal nem tetszik nekik.

– A tehetségkutatón a három év gyümölcse érett be – fogalmazott a tanár. – Három népdalcsokorral készültünk, ebből kettőt már tudtak, a harmadikat gyorsan megtanulták.

Az elődöntőből a Vas megyei népdalcsokorral jutottak tovább, a középdöntőben, ami december 6-án lesz, Somogy megyei dalokkal lépnek fel.

Egymásért izgultak a versenyzők

A kis együttes jó emlékekkel tért haza a tehetségkutató elődöntőjéről, amelyet osztálytársaikkal is megoszthattak. Ahogy elmondták, jóban lettek a többi fellépővel is, ugyanúgy izgultak egymásért. A verseny után pedig rengetegen gratuláltak nekik a családban és az iskolában is.

Róza a Pécsi Nemzeti Színházban játszik – ahogy Liza is –, ő azt mesélte, hogy ott az összes gyerek követte a műsort, drukkoltak nekik, sőt még a színészek is megdicsérték.

Antónia az országos zongoraversenyt előkészítő koncerten játszott, és ott is felismerték őt a műsorból. Liza teniszezni jár, ahol az edző viccesen csak annyit kérdezett a többiektől: „Na, gyerekek, tudjátok-e, hogy van itt egy celeb?”.