A pécsi városvezetés nem támogatja a székelyek törekvéseit

Nem álltak ki a székelyek régiós támogatása mellett a balliberális városvezetés tagjai, volt olyan Gyurcsány-párti képviselő, aki még a székely zászló elhelyezését sem támogatta. A nemzeti oldal szerint szégyent hoztak Pécsre.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

A legutóbbi pécsi közgyűlésen az LMP-s Kóbor József azt indítványozta, hogy Pécs fogadjon el egy határozatot arról, miszerint a város támogatja a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését. Ennek az a lényege, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló EU-s kohéziós források elosztásánál az unió kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Az ügyben tavaly május 7-én indult aláírásgyűjtés, és idén május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét tagállamból, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. Az LMP-s javaslat a polgári kezdeményezés aláírására is buzdította volna a pécsieket és a baranyaiakat.

Az indítvány természetesen a határon túl élő magyar kisebbségeket is erősítené, de mellettük a baszkok, bretonok, a katalánok és más hasonló helyzetű közösségek számára is segítséget jelent. A pécsi LMP-s előterjesztését azonban nem fogadta el az MSZP–DK–Jobbik–Momentum által koalícióban irányított balliberális önkormányzat.

Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője szerint tizenegy szégyentelen ember nem szavazta meg az előterjesztést, a DK-sok és az MSZP-sek, sőt maga Péterffy Attila is tartózkodott a szavazáskor.

A jobbikosok közül – a néhány napja még az MSZP-s bálon zenélő – Hencsei Zsolt a szavazás előtt elhagyta a termet.

Az ügyben nemmel szavazó Siposné Bikali Éva DK-s képviselő el is árulta, hogy mit is gondolnak a témáról; ő azt mondta, hogy ez a kérdés egyáltalán nem is tartozik a pécsi önkormányzatra. A DK-s képviselő még a saját koalíciójának ötleténél is tartózkodott, ami a székely zászló elhelyezéséről szólt.