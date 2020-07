A pénz fele már összejött a kifutóra

Június elején közösségi gyűjtést indított el a Pécsi Állatkert, a cél az volt, hogy hatvan nap alatt kétmillió forintot gyűjtsenek össze a vörös pandák kifutójának megépítéséhez.

Néhány nap van hátra augusztus 3-ig, és a Tőkeportálon (tokeportal.hu/pecszoo) indított gyűjtés adatai szerint eddig kicsivel több mint egymillió forint gyűlt össze.

Mint lapunk is megírta, az állatkert a koronavírus miatt 50 millió forint bevételtől esett el. Már májusban is segítséget kértek, hogy az állatoknak takarmányt tudjanak vásárolni. Akkor is nagy volt az összefogás, remélhetőleg most is sikerül a célt elérni, hogy összegyűjtsék azt az anyagi forrást, amely szükséges egy új, vörös panda tartására alkalmas 110 négyzetméteres, üvegbetekintőkkel ellátott, az állatnak megfelelő árnyékot, mászási lehetőséget biztosító kifutó megépítéséhez.

A vörös panda, vagy más néven vörös macskamedve súlyosan veszélyeztetett fajjá vált, mivel szőrméje miatt vadásszák.