A piac jótékony árusai segítik a pécsi állatkertet

Nem áll messze a jótékonykodás sem a kofától: az el nem adott zöldárut a nap végén összegyűjtik a pécsi vásárcsarnokban, és a helyi állatkertnek adományozzák.

Idén a járványhelyzet miatt kétszer is bezárt a pécsi állatkert. A tavaszi bezárás felkészületlenül érte őket, hiszen a bevételeik java része a jegyekből származott, és mivel zárva volt az állatkert, ezért veszélyben forgott az állatok ellátása. Mentsük meg a Pécsi Állatkertet néven indult el tavasszal egy adománygyűjtő összefogás, amihez vállalkozók, magánemberek, politikusok, civil szervezetek csatlakoztak, pénzt adtak, hoztak élelmet, takarmányt.

– Tavasszal a pécsi vásárcsarnok is bezárt. Sok feleslegünk maradt, amit nem tudtunk kiszállítással sem eladni.

A férjemnek volt egy olyan ötlete, hívjuk fel a Pécsi Állatkertet, és ajánljuk fel számukra a zöldségeket, amit örömmel elfogadtak – mondta egy pécsi árus. – Most felmerült ugyanez a lehetőség, mert az állatkert november közepétől ismét bezárta kapuit, és jóval kevesebb lett a bevételük.

Megkérdezték Végvári Igort, a pécsi piacok üzemeltetési vezetőjét, hogy mi lenne, ha az árusok az el nem adott felesleggel segítenék a Pécsi Állatkertet, aki rögtön az ügy mögé állt. Úgy tudjuk, a vásárcsarnok majdnem minden árusa csatlakozott a kezdeményezéshez. A megmaradt zöldárut a nap végén egy helyen összegyűjtik, és az állatkert munkatársai azt elszállítják, vagy ha ők nem érnek rá, akkor az árusok segítenek. Az akció múlt héten kezdődött, naponta 80–150 kiló adomány (paradicsom, paprika, saláta, karalábé, mandarin, narancs, banán) gyűlik össze.

– Általában a kereskedőknél az asztalok alatt, mellett vannak elhelyezve a leértékelt áruk. Ezek olcsóbbak, hisz mi is azt szeretnénk, amit lehet, azt eladjuk, így csökkentsük a veszteségünket. Arra gondoltunk, ha a vásárló is segítene az állatkertnek, ebből is vásárolhat számukra – tette hozzá a középkorú hölgy.

Egy-két árusnál már lehetőség van ilyen támogatásra, a megvásárolt árut utána leadhatják a piacfelügyelet irodájában, akik eljuttatják az állatkerthez.

A konyha fontos része az állatkertnek

A gazdasági udvar, azon belül a konyha az állatkert szíve, az állatok ellátásának központja, olvasható a Pécsi Állatkert oldalán. Ide érkezik hetente több mázsa takarmány, zöldség, gyümölcs és hús. Itt adagolják, főzik, készítik elő meghatározott receptúra szerint az eleséget. Nagyon sokféle étel fogy hetente az állatkertben, erről folyamatosan gondoskodni kell a szakembereknek, ugyanis nincs vasárnap, ünnepnap: az állatoknak minden nap enni kell. A konyhán dolgozó szakemberek előkészítik az eleséget, kiporciózzák, majd a gondozók feladata eljuttatni azt a kedvenceik számára.

A pécsi állatkertben 40 kiló alma, 350 kiló sárgarépa, 60 kiló banán, 50 kiló káposzta, 30 kiló krumpli, 25 kiló uborka, 12 kiló paradicsom, 2,1 tonna széna kell, de fontosak a magvak, a tejpép, a vadhús, a vitaminok, a baromfihús, az avokádó, az ananász, a mangó, a jégsaláta, az édeskömény, a retek, az olívaolaj, a zöldhagyma, az édesburgonya, és még csak egy-két tételt soroltunk fel a heti bevásárlásból.