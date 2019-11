A piaci körkép mellé receptet is kínálunk

Mit főzzünk a hétvégén? Szokásos piaci körképünk keretében ebben segít olvasóinknak Kosztolányi Zoltán világbajnok ezüstérmes szakács, a pécsi Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója. A mai recept: gyömbéres sütőtökkrémleves.

Egyre több a déli gyümölcs – narancs, mandarin, banán, ananász – a piacokon, de még magyar paradicsom, paprika is kapható. Egyes termékek árai egy kicsit emelkedtek, például a nagyobb tojások ára a múlt hetihez képest két forinttal drágult. A klasszikus őszi gyümölcsökből, az almából és a szőlőből is jelentős a kínálat. Sütőtököt is több helyen árusítanak – több fajtát is –, volt ahol félbevágva kínálták, így Kosztolányi Zoltán világbajnok ezüstérmes szakács választása alapján ebből készíthetik el olvasóink a hétvégi ebédhez a levest.

A tököt félbevágjuk, tepsibe helyezzük, a tetejét cukorral vagy vaníliás cukorral megszórjuk, és kevés olívaolajjal meglocsoljuk. Az előmelegített, 170 fokos sütőben készre sütjük. Ha ez megvan, egy evőkanállal kikaparjuk a belsejét, ezt lábasba tesszük, amelyben előtte vajon megfuttattuk a gyömbért, felöntjük tejjel, tejszínnel, alaplével vagy vízzel, a lényeg, hogy a folyadék épp csak ellepje. Egy kis vajat is beletehetünk, ami még krémesebbé teszi ételünket. A levest sóval, fehér borssal ízesítjük, botmixerrel sűrítjük. Tálalhatjuk pirított dióval, tökmaggal és különböző csírákkal is.

Még több érdekes és izgalmas recepttel ismerkedhetnek meg „A Kárpát-medence ízei olvasóinktól – 2019” című szakácskönyvben, amely lapunk kiadója, a Mediaworks Zrt. gondozásában jelent meg a közelmúltban.