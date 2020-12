A pocok ad munkát most a gazdáknak

Kibújtak az első őszi vetések növényei, melyek többségében jó kondíciókkal rendelkeznek, a gazdáknak ugyanakkor meg kell küzdeniük a pockokkal, amelyek igencsak elszaporodtak a térségünkben is.

Nincs olyan időszak, amikor a gazdáknak ne lenne teendőjük, most is adódnak feladatok, amelyeket haladéktalanul el kell végezni. Miközben van, aki a közelmúltban fejezte be a vetést, valahol már ki is bújtak az első növények, és akad olyan gazda is, akinek az őszi káposztarepcét már kétszer kellett regulátorozni, nehogy túlnövekedjen. Emellett a legnagyobb gondot a pocokinvázió okozza.

– Most jelentősebb számban jelent meg a pocok, mint tavaly – mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei elnöke – gyakorlatilag ahol nem végeztek mélyszántást, ott mindenhol vannak. A gazdáknak eseti engedélyt kell kérni a növényvédő szakmérnökkel egyeztetve, a pocok­gradációnak megfelelően az irtásukra. Ezután felmérik, hogy egy táblán belül 100 négyzetméteren mennyi járt lyuk van, majd annak megfelelően adnak eseti engedélyt a pocokirtóra. Az irtás után a méreggel el kell számolni, illetve a dögök összeszedéséről is gondoskodni kell, szóval nemcsak a területen van vele feladat, hanem az irodában is sok a papírmunka ezzel – magyarázta az elnök.

A pocok szinte minden szántóföldi növényben kárt tesz, a kalászosoktól kezdve a lucernán és a kukoricán át a répáig és a burgonyáig. Az árpában és a búzában akár 40 százalékos kártételt is tud okozni. A mélyszántás sokat segíthet a védekezésben, azokon a területeken, ahol elvégzik ezt a termelők, látványosan csökken a pockok száma. A gazdák hideg telet várnak, a legideálisabb a hótakaró lenne, amelynek lassú olvadása a pockok természetes pusztulását is nagymértékben elősegítené.