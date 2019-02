A polgármester szerint felszalámizzák a falut, a bank is bezárt

Tizenkét bankfiókot záratott be a megyében a Dél Takarék Szövetkezet a napokban. Az ok: veszteségesen üzemeltek.

Főleg a kisebb településeken került lakat a bankfiókok ajtajára. Az egyik ilyen település Görcsöny, amelynek polgármesterével, Koncz Istvánnal beszélgettük.

Mint a település vezetője elmondta, közel nyolc évvel ezelőtt újították fel a bankfiók épületét, amely akkor még Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetként működött. Az akkori takarék elnöke azzal a kéréssel fordult akkor az önkormányzathoz, hogy biztonsági feltételeknek megfelelő tartalék ingatlant biztosítsanak számukra a felújítás idejére. A művelődési házban alakítottak ki egy ilyen helyet, amit ingyen, bérmentve rendelkezésükre bocsátottak. Háromnegyed év alatt felújították a bankfiókot, és visszaköltöztek. Kezdetben két alkalmazottal dolgoztak, öt napi nyitvatartással. Egy idő után ezt egy napra, és egy alkalmazottra redukálták, az ok a veszteséges működés volt.

– Ez egy öngerjesztő folyamat. Egy nap alatt kellett volna olyan forgalmat produkálni, ami még rentábilissá tette volna a bankfiók üzemeltetését

– mondta a polgármester. – Majd most jött az újabb csapás.

Tavaly december közepén egy kétoldalas levelet kapott a polgármester a Dél Takaréktól, melyben leírták, hogy január végén bezárják a bankfiókot, és a bankautomatát is leszerelik. Az ok most is a veszteség volt.

Mint a polgármester elmondta, azt írták, hogy 16 kilométerre, Pécsen tudják majd intézni pénzügyeiket. Azzal a kéréssel fordultak a takarékhoz, hogy mi lenne, ha a bankautomatát itt hagynák. A válaszra nem sokáig kellett várni: ha az önkormányzat havonta 100 ezer forint plusz áfát fizet, akkor maradhat. Ám felhívták a figyelmet, hogy az ingatlant értékesítik, és utána a gépet elviszik.

– Rossz az mikor az ember azt érzi, hogy felszalámizzák. Tavaly a Coop egyik üzlete, majd a település szilárd hulladéklerakója zárt be, most a bankfiókra kerül lakat – mesélte szomorú hangon Koncz István.

Tervezték, hogy az idősebbeket havonta falubusszal polgárőri felügyelettel utaztatják Pécsre, ahol biztonságosan felvehetik nyugdíjukat.