A poloskahelyzet fokozódik, megindult az invázió

A napokban újra támadásba lendültek, és mindent elleptek a büdös bogarak. Erről főleg a „vénasszonyok nyara” tehet, mivel a meleg időnek köszönhetően jóval aktívabbá, gyorsabbá válnak. Mi lehet a megoldás?

Már egy korábbi cikkünkben is írtunk róla, hogy az ősszel megjelenő poloskák, büdös bogarak milyen káros hatással vannak a zöldségekre és a gyümölcsökre, emellett mennyire idegesítő a jelenlétük környezetünkben. Viszont a hétvégén a szokásosnál is nagyobb számban jelentek meg és szinte inváziószerűen leptek el mindent. A szakemberek szerint októberben a barna színű márványpoloskák után aktiválják magukat a zöld színű vándorpoloskák is, s ez az átlagosnál melegebb idő sem segít rajtunk, hiszen jóval aktívabbak és gyorsabban mozognak ilyenkor. Majd a későbbiekben, a ridegebb ősz és a hideg beköszöntével még erőteljesebben „kopogtatnak” majd az ablakainkon, keresve a kellemes fűtött szobákat, ahol befészkelik magukat a telelésre.

A szakemberek azt hangoztatják, hogy mivel nem őshonos fajokról beszélünk, ezért természetes ellenségük nincs hazánkban, így vígan eléldegélnek nálunk, és ez ellen semmit sem tudunk tenni. Szóval a poloskahelyzetet egyelőre teljes kilátástalanság jellemzi, és ez állítólag évről évre csak egyre rosszabb lesz, mert a számukra kedvező éghajlat miatt rendkívül gyorsan szaporodnak.

Egy tökéletes állapotban lévő szúnyogháló lehet az egyetlen biztos megoldás ellenük. Ha ennek hiányában szeretnénk szellőztetni, akkor ezt a kora reggeli, illetve késő esti órákban tegyük meg, hiszen ilyenkor a mozgásuk lelassul. Nincs kifejezetten ellenük kifejlesztett rovarölő sem, de a napokban elterjedt több internetes portálon is egy elvileg bevált és hatásos megoldás, ami azt írja, hogy egy kézi permetezőbe engedjünk fél liter langyos vizet, ebbe keverjünk egy teáskanál szódabikarbónát és fél kávéskanál ecetet. Majd ezzel a szerrel permetezzük be az ajtókat és egyéb nyílászárókat, s ezzel akár hetekig távol tarthatjuk hívatlan vendégeinket.

Az áruforgalommal együtt érkeztek

Két különböző színben „támadnak” az életünket megkeserítő rovarok. A zöldek, azaz a Kelet-Afrikából és Dél-Európából származó vándorpoloskák 2002-ben jelentek meg először Magyarországon, s azóta okoznak hatalmas károkat a kertekben és a szántóföldeken. A barnák pedig a Japánban, Koreában és Kelet-Kínában őshonos úgynevezett ázsiai márványpoloskák. Ezek a fajok először az Egyesült Államokat, majd 2004-ben Dél-Európát lepték el, 2013-ban pedig nálunk is megjelentek. Ezen fajok intenzív terjedését a világméretű áruforgalom segíti elő. Ráadásul szinte bármilyen növény nedvével képesek táplálkozni, így hazánkban is gond nélkül megélnek.