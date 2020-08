A pótfelvételi során még bekerülhetünk

Kihirdették a felvételi ponthatárokat, így csaknem ötezer fiatal örülhetett, hogy ősztől a Pécsi Tudományegyetemen kezdheti meg tanulmányait. Az eredmény azonban nem tett mindenkit boldoggá, de ebben az esetben sem szabad kétségbeesni.

A felvételi ponthatárok múlt csütörtöki kihirdetése sajnos nem mindenkinek jelentett felhőtlen örömöt, hiszen vannak, akiknek idén nem sikerült bekerülni a vágyott egyetemre. Ekkor sem szabad kétségbeesni, számos lehetőség vár rájuk is, amit a TanfolyamOKJ.hu, OKJ-képzéseket közvetítő portál gyűjtött össze.

A legkézenfekvőbb lehetőség a pótfelvételi eljárás, amelyre várhatóan július végétől augusztus elejéig lehet majd jelentkezni. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik a hagyományos felvételi eljárás során semelyik felsőoktatási intézménybe nem kerültek be, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. Ebben az eljárásban már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni, a felsőoktatási intézmények pedig jellemzően már csak önköltséges formában indított képzésekre vesznek fel hallgatókat. Ha a pótfelvételi sem hozza meg a várt eredményt, elkezdhetünk további pontokat gyűjteni a következő, őszi felvételi időszakra, például szintemelő érettségi vagy nyelvvizsga letételével.

Ha mindenképpen tanulni szeretnénk, akkor jelentkezhetünk iskolarendű szakképzésre is. Ebben az esetben azonban érdemes tudni, hogy szeptember elsejétől az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t) a Szakmajegyzék váltja fel, a még érvényben lévő 759 szakma helyett pedig mindössze 174 alapszakma közül válogathatunk majd – ez tehát azt jelenti, hogy sok népszerű szakma kikerült a kínálatból. Két szakma megszerzése azonban továbbra is ingyenes marad, valamint az állam az első és a második alapszakma megszerzése mellett egy szakmai képzésben megszerezhető szakképesítést is támogat.