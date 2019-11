A PTE PEAC Rolling Basket csapatának edzésén vettünk részt

Lelkes társaság pattogtat kedden és pénteken a Nemzeti Kosárlabda Akadémia termében. A PTE PEAC Rolling Basket kerekesszékes csapata mindenkit szívesen lát az edzéseken, így mi is kipróbáltuk ezt a sportágat.

Kihalt volt a terem, amikor odaértünk, de nem kellett sokat várni, és szépen sorban begurultak a pécsi kerekes­székes kosárlabdacsapat tagjai. Gyorsan manővereztek a székekkel, és dobták is a kosarakat. Már akkor biztos voltam benne, hogy nem fogom tudni felvenni velük a versenyt, hiszen most nemcsak nézőnek jöttem a PTE PEAC Rolling Basket csapatának edzésére, hanem beálltam közéjük.

Csapattagként fogadtak

Kaptam én is egy kerekes­széket az edzés elején, az első feladatom egyszerűen csak az volt, hogy guruljak át a terem egyik végéből a másikba. Bekötöttem magam, ahogy azt szokás, és már mehettem is. Hamar rájöttem, hogyan kell irányítani a szerkezetet, gyorsan odaértem a többiekhez, akik éppen csapatmegbeszélésre álltak össze. A tudnivalók után összeölelkeztünk, egy biztató felkiáltással elindult az edzés.

Annyira azért nem voltam biztos magamban, hogy a sokat próbált játékosokkal együtt gyakoroljak, de egy oldalsó palánknál dobálhattam a labdát. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, hiszen középiskola óta nem volt a kezemben kosárlabda, és akkor is én voltam az az ember, aki ha lehetett, elbújt egy magasabb osztálytárs mögött, hogy még véletlenül se passzoljanak nekem. Itt most nem ez volt a helyzet, de pár sikertelen próbálkozás után egymás után dobtam a kosarakat.

A jó hangulat garantált

Akkor sem keseredtem volna el, ha nem megy a játék, mert ezen az edzésen tényleg nem ez számít. Már az első pillanattól kezdve átragadt rám a játékosok jókedve. Mindenkin látszott, hogy élvezi, amit csinál, pedig a csapat tagjai teljesen különböznek egymástól. Vannak köztük, akik egykor profi kosarasok voltak, mások korábban semmilyen sportot nem űztek. Nők, férfiak, idősek és fiatalabbak – itt bárki a csapat tagja lehet. Abban mindannyian egyetértettek, hogy rengeteget adott nekik ez a sport. Kimozdultak a megszokott világukból, barátokat szereztek, és nem utolsósorban az egészségükért is sokat tettek. Igaz, elég volt csak rájuk néznem edzés közben, hogy ezt megtudjam. A csapatra teljesen igaz a mondás, hogy sokan vannak, de még mindig nem elegen, így bárki csatlakozhat hozzájuk. Ha valaki esetleg attól félne, hogy nem menne neki a játék – bár ez a félelem teljesen alaptalan –, nézőként is végigkövetheti az edzést. Azt pedig tapasztalatból mondhatom, hogy ha egyszer valaki belekóstol a kerekesszékes kosárlabda világába, megérzi annak a hangulatát, máskor is be fog állni játszani.