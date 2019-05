A PVSK ultimátumot adott az MSZP-P-s Mellár Tamásnak

Az elnökség szombati közleménye szerint a PVSK közössége mély megdöbbenéssel értesült a kijelentésről, amelyet felelőtlennek és sértőnek neveznek.

A PVSK elnöksége felszólította Mellár Tamást (képünkön) arra, hogy „rosszhiszeműen sugalmazó nyilatkozatát” 72 órán belül vonja vissza, vagy ha a kijelentését megalapozottnak tartja, tegye meg a szükséges jogi lépéseket.

A közlemény szerint a klubelnökség nyugodt szívvel áll minden vizsgálat elé.

Megértjük és elfogadjuk, hogy kampányidőszak van, de tisztelettel kérjük képviselő urat, hogy a jövőben tartózkodjon attól, hogy politikai számításból a civil szféra képviselőit zaklatja és eszközként használja – zárul a közlemény.

Az ügy előzménye, hogy Mellár Tamást, mint a Mindenki Pécsért Egyesület vezetőjét a Klubrádió április 26-i adásában arról kérdezték, miért nem támogatja a több ellenzéki párt által megnevezett pécsi polgármester-jelöltet.

A sajtóban a „Fidesz B tervének” is tartott jelöltről elmondta: nem hozna lényeges változást Pécs életébe, és most is a főváros egyik legnagyobb cégének műszaki igazgatója.

Hozzátette: a jelölt pár hónappal ezelőtt mondott le a PVSK elnökségi tagságáról, „amiről itt a helyiek mindannyian tudják…, ilyen sportegyesületek azok mindig ilyen pénzelosztó helyek”.