A ravatalozó is megújul pályázati forrásból Nagypallon

Újabb pályázatot nyert el a település a Magyar Falu Program keretében, így a ravatalozót tudják majd felújítani és akadálymentesíteni csaknem tízmillió forintból. Összesen három nyertes projektje van már így a község önkormányzatának. A korábban elnyert sportparkpályázat kivitelezési munkálatai jövő tavasszal kezdődnek el, a munkálatok során a Szabadság utcában lévő közpark felső részén fognak elhelyezni öt darab sporteszközt. Eszközbeszerzésre nyújtottak még be pályázatot, és ez is sikeres volt.

A két és fél millió forintos támogatásból többek között fűnyíró traktort, sövénynyírót és ágaprítót is vásárolnak. Az önkormányzati utak felújítására beadott pályázatuk is megfelelt a kiírásban meghatározott szempontoknak, azonban a forrás kimerülése miatt tartaléklistára kerültünk. Ezeken kívül a Magyar Falu Program keretében még az óvodaudvar korszerűsítésére adott be pályázatot a település, ennek az eredményére még várnak.