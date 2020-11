A régió ifjú tudósai napja lesz a mai

A régió fiatal tudósai számolnak be ma nyilvános virtuális fórumon legújabb kutatásaikról.

– Miről szól és mi a célja a virtuális találkozónak?

– Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága másfél évtizede évente megadja a lehetőséget fiatal dunántúli tudósoknak az új kutatási eredményeik bemutatására. A Pannon Tudományos Napon online előadások lesznek ma 15.30-tól, az MTA PAB honlapján bárki elérheti a programot az ott található Zoom-linken keresztül.

– Felvezetésként a magyar állam titkainak büntetőjogi védelméről beszél, s erről szól legújabb, kiadás előtt álló könyve is. Milyen titkokról van szó, és meddig él az ilyen titkosítás?

– 2010-ig az államtitkot 90 évre is lehetett titkosítani. Ezt a minősített adat váltotta fel 2010-től: szigorúan titkos, titkos, bizalmas és korlátozott terjesztésű minősítési szinteket használunk, káralapú minősítési rendszerben, a titkosítás pedig most maximálisan legfeljebb 30 évre szól, ami kétszer hosszabbítható. Az új kategorizálásnak egyébként az a lényege, hogy a nyilvánosságra kerülés milyen súlyosan károsítaná a közérdeket.

– A pénzmosás elleni küzdelem a másik fő szakterülete. Hogyan bukhat le az, aki bűncselekményből származó pénzt mos tisztára?

– Működik egy bejelentési rendszer, mely a pénzügyi szolgáltatókat, például a bankokat kötelezi az ügyfeleik azonosítására és a gyanús tranzakciók jelentésére a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának. Persze nem csak bejelentésre, az egyéb bűncselekmények nyomozása kapcsán is kiderülhetnek pénzmosásgyanús tranzakciók.

– Mennyi munkája van ennek az irodának?

– Minden fejlett országban működik hasonló, hazánkban a NAV-on belül kapott helyet, és évente úgy tízezer bejelentést fogadnak.



– A gazdasági bűnözésben mi ma a legnépszerűbb?

– Talán a költségvetési csalás, amelynek az átlagos elkövetési értéke folyamatosan nő, és egyre gyakoribb a milliárdos nagyságrend.

– Kiszabadul olykor a büntetőjogi kutatás és az ügyvédi munka világából?

– Gyerekkorom óta rendszeresen sportolok, fekete öves karatemester vagyok, emellett vadászni járok.

Már öt könyve is megjelent

Dr. Gál István László 1978-ban született Szekszárdon. A Garay János Gimnáziumban érettségizett, a PTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 2001-ben. Emellett okleveles közgazdász, három szakjogász és egy szakközgazdász végzettsége is van. A diploma megszerzése óta dolgozik a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén, ahol 2016-tól tanszékvezető egyetemi tanár. 2010 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is oktat, ott is professzor, mellette ügyvédként is dolgozik. Eddig öt könyve jelent meg különböző gazdasági büntetőjogi témakörökben. Felesége, dr. Gál-Bognár Beáta ügyvéd.