A rendezők reményei szerint szeptember elején ismét mozivá alakul a komlói színházterem

Megkezdődött a nevezés az idei Hét Domb Filmfesztiválra – az idei esztendőben már ötödik alkalommal rendezik meg Komlón a seregszemlét. Amatőr és profi alkotók filmjeit várják a megmérettetésre határon innen és túlról egyaránt.

Az V. Hét Domb Filmfesztivál a szervezők tervei szerint 2021. szeptember 6-án nyitja meg kapuit, és szeptember 12-éig lesznek minden nap vetítések a Komlói Színházban. Párhuzamosan az interneten is megtekinthetők lesznek a filmek, a fesztivál hétvégéjén pedig különleges szakmai programok is színesítik a rendezvényt.

Tavaly a járványhelyzetre tekintettel a fesztivált online formában rendezték meg, így lehetőség nyílt arra, hogy az internetes felületen a nézők is véleményt nyilvánítsanak. A korábban alapvetően szakmai döntésekről szóló elbírálás mellé így a közönség értékelésére is kínálkozott alkalom. Szavazataikra a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ezúttal is számítanak majd a szervezők: a voksok alapján legnépszerűbb film lesz a fesztivál közönségdíjasa. A seregszemle előtti két hétben online elérhetők lesznek a benevezett alkotások közül mindazok, amelyek bekerültek a legjobb tíz közé, és készítőjük engedélyezi a neten való bemutatást is.

A rendezvénnyel a cél a magyar filmgyártás maradandó kulturális értékeinek a közönséggel való megismertetése és az alkotók szakmai megmérettetése – tavaly a Hét Domb Filmfesztiválon összesen 125 film indult, melyekből kategóriánként a legjobb 10 alkotás került a döntőbe.

Idén május 31-én éjfélig lehet nevezni, a hagyományoknak megfelelően hét kategóriában: dokumentumfilm, kisjátékfilm, animáció, ismeretterjesztő és természetfilm, nagyjátékfilm és egyéb. Mindemellett diák alkotók filmjeit is várják.

Ezúttal Török Ferenc filmrendező, Réz András filmesztéta, forgatókönyvíró és Pokorny Lia színművésznő lesznek a zsűri tagjai, a diákkategória filmjeit most is külön bizottság értékeli.

A tervezett program szerint a filmfesztivál egész hetében „Animációs filmek gyártása a gyakorlatban” címmel tartanak szakemberek előadásokat és oktatásokat.