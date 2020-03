A rovarok védelmére hívják fel a figyelmet

Szinte naponta hallunk híreket, hogy drasztikusan fogyatkozik a vadon élő rovarvilág, a méhészek pedig értetlenül állnak az előtt, hogy tömegesen pusztulnak a kaptárakban a méhek. A problémától látszólag könnyű lenne elhatárolódni, pedig mindenkit érint, hiszen ezek az állatok – nemcsak a méhek, hanem számos darázs-, légy- és lepkefaj – porozzák be a haszonnövényeket is, amelyek valamilyen formában aztán az asztalunkra kerülnek.

A beporzó rovarok szerepének fontosságára hívja fel a figyelmet 2018 óta a magyar kezdeményezésű beporzók napja március 10-én. Az akció egy egyetemi szakdolgozatnak indult, jól emlékszem rá, hiszen éppen az egyik szaktársam, Györfy Borbála dolgozta ki a részleteit Vásárhelyi Tamás témavezető segítségével, az ELTE TTK Tudománykommunikáció mesterszakán. Tanúja voltam az első lépéseknek, a mára már véglegessé vált logó változásainak, az ötletelésnek, hogy milyen programokat képzelnek el. A szakdolgozatból mostanra egy komoly kezdeményezés nőtte ki magát, amihez országszerte mintegy negyven múzeum csatlakozott.

A sorból a pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Múzeuma sem maradt ki, hiszen a héten nyolc óvodai és iskolai csoporthoz látogatnak el játékos programjukkal. A foglalkozásokon többek között terméseket, gyümölcsöket kóstolnak, virág-memória játékot játszanak, a kicsik így döbbenhetnek rá, hogy ez a sok szépség és finomság a beporzók nélkül nem létezne. A kezdeményezéshez a komlói könyvtár is csatlakozott, csakúgy mint a Pécsváradi Vár, ahova szombaton telepítenek rovarhotelt és bogárlegelőt.

Hotel a kertben

A beporzó rovarok védelme érdekében magunk is sokat tehetünk, hiszen kertünket pár egyszerű lépéssel rovarbaráttá tehetjük. A beporzást igénylő dísznövények, színes, illatos virágok mágnesként vonzzák a méheket, lepkéket. A dús cserjékben pedig jól el tudnak rejtőzni a rovarok, ezzel is segíthetjük őket. Rovarhotelt is barkácsolhatunk, akár a gyerekek segítségével is, amihez csak pár természetes alapanyagra – faágakra, nádra, dióhéjra – van szükségünk.