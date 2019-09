A rózsadombiak zöldfelületet is beáldoznának

Egyre nehezebb, néha lehetetlen a parkolás kertvárosban – panaszolják olvasóink. A Rózsadombon élők ki is szemeltek egy zöldterületet parkolóhelyek kialakítására, a városüzemeltetés vizsgálja a lehetőségeket. A parkolási nehézségek mára már Pécs egészére jellemzők.

Kevés a hely, sok az autó, ezért egyre nehézkesebb a parkolás Kertvárosban – hívta fel a figyelmet a problémára a DN sms rovatában több olvasónk is a közelmúltban. – Rózsadombról is elmondható mindez: parkolóhelyet egyre nehezebb találni – ahogy az szintén egy sms-ben véleményként a minap megjelent. Az olvasó a probléma megoldására egyben javaslatot is tett: mint írja, „az Illyés Gyula út mentén, a Tildy Zoltán utca által határolt területen egy hatalmas zöldfelület található, teljesen kihasználatlanul. Kiváló lehetőség nyílna itt parkolóhelyek kialakítására!”

– A parkolás szinte minden városrészben problémás kérdés, hiszen az urbanizációnak köszönhetően egyre több gépjárművet használnak a lakosok, így kijelenthető, hogy szinte minden városrészben hiány van a parkolóhelyek tekintetében – tájékoztatta lapunkat a téma kapcsán a Biokom.

– Új parkolóhelyek létesítése komplex megközelítést és hosszas felkészülést igényel, lévén, hogy lakossági konszenzussal jöhet létre. A parkolóhely kialakításnál elsősorban a lakossági igényeket – az infrastrukturális feltételek, valamint a megvalósíthatóság mellett – kell a társaságnak mérlegelni. Sok esetben előfordul, hogy egy ilyen beruházást más – zöldfelülethez ragaszkodó – lakosok nem támogatnak, így ilyen esetekben – még akkor is, ha erre kifejezetten szükség lenne az adott városrészben – az új parkolóhely létesítése nem jöhet létre – tették hozzá.

A rózsadombi igény kapcsán a Biokom hangsúlyozta: Természetesen minden bejövő igényt és kérelmet megvizsgál a társaság és amennyiben a lakossági konszenzus és minden egyéb megvalósíthatósági feltétel létrejön, úgy az új parkolóhely kialakításra kerülhet.