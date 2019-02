A saját készítésű jelmez ötletes, a bolti maskara látványos

Javában tart a gyerekek egyik kedvenc időszaka, amikor szuperhősnek, rend­őrnek, harcosnak öltözhetnek be. A farsangi jelmezek tárháza végtelen, legújabb felhívásunkban pedig lapunk hasábjain is bemutathatják a legkülönfélébb öltö­zékeket.

Több óvodában és iskolában már lezajlottak, de még az elkövetkezendő hetekben is lesznek farsangi programok, amelyeken a gyerekek évről évre kreatívabb és látványosabb jelmezeket szeretnének magukra ölteni.

– Ovis korban a lányoknál még az a kérdés, hogy milyen hercegnők legyenek, a fiús jelmezek sokfélesége pedig évek óta bővül – mondta az egyik jelmezeket is árusító üzlet eladója. A pókembertől kezdve a rendőrön, tűzoltón és a katonán át a Darth Vaderig mindenféle jelmezt kerestek már.

Több bolt is ilyenkor külön jelmezkínálattal várja a vásárlókat, a legkülönfélébb öltözékek pedig már január közepétől elérhetők voltak 1500-2000 forintos áron. A vásárlók többnyire elégedetten nyugtázták, amikor megtalálták a boltban azt a jelmezt, amit a gyermekük kinézett, de olyan vásárló is akadt, aki szerint ezek az egyszerű, megvehető ruhadarabok nem túl krea­tívak, ezért inkább saját maguk készítenek egyet a csemetéjüknek.

– Láttam korábban egy dobókocka jelmezt. Egy egyszerű, kocka alakú doboz kellett hozzá, és fekete-fehér festék. Ennek mintájára szeretnék az idén egy legó jelmezt készíteni a fiamnak. Az interneten láttam hasonlót, nem tűnt bonyolultnak, mégis sokkal látványosabb az előre megvarrt ruháknál – mondta az egyik édesanya, Szalai Tímea.

– Az én lányom balerina lesz, amihez nem kellett különösebb nagy bevásárlást tartani, hiszen kell hozzá egy fehér harisnya és egy szép fehér felső, a tüllszoknyát megvarrta az egyik ismerősünk – tette hozzá egy másik anyuka.

Egy másik szülő arról mesélt, hogy nagyon kreatív jelmezeket talált ki az elmúlt években a gyerekének. Fiai öltöztek már be Picassónak, szerzetesnek, kalóznak, matróznak és bűvésznek is, ám most először úgy döntött, megveszi inkább azt, amit a gyerekei a boltban kiválasztanak.

– Szerintem az általunk készített ruhák kreatívabbak és egyedibbek, így látványosabbak is voltak, de ezek sem rosszak – mosolyodott el.