A saját koalíciójától védené meg a kutyafuttatót a baloldali képviselő

Miközben naponta sorjázó közleményeket ad ki a városháza és a propagandasajtó akár még a virágültetésekről is, addig Pécs történelmi kiárusítási terveiről nem igazán beszélnek, a baloldali koalícióban ülő momentumos képviselő viszont úgy tesz, mintha neki kellene megvédenie a városvezetés szándékaitól az egyik kutyafuttatót, holott csupán egyeztetnie kellene a saját elvbarátaival, hiszen – elvileg – szövetségesek.

Az elmúlt hónapokban többször is kaotikus állapotok uralkodtak a baloldali koalíción belül, elég csak az MSZP és a DK közötti alpolgármesteri csatározásokra, különböző pozícióharcokra, a momentumosok által többször hangoztatott, egyébként a balliberális városvezetést belülről támadó súlyos kritikákra gondolni, vagy éppen a helyi propagandalapok által a saját szövetségeseik ellen indított kirohanásokat felidézni.

Ezúttal újabb fejezete nyílt meg a káosztörténetnek: a baloldali koalíciót erősítő, részben Angliában élő momentumos képviselő, miután néhány napja maga is meghirdette a területén lévő málomi kutyafuttató eladásáról szóló városházi szándékot, immár a kutyafuttató megvédéséről és aláírásgyűjtésről is beszél a Facebookon.

Hári József (Fidesz) korábbi kertvárosi képviselő – aki hamarosan ismét közgyűlési tag lesz – azt nyilatkozta, hogy nem érti a momentumost, miért mondja azt, hogy meg kell védeni a területet, hiszen ő is a városvezető koalíció tagja, kérdés, hogy mégis miért nem egyeztetnek legalább egymással, mielőtt az ingatlancsomagot meghirdetik?

A pécsi önkormányzat oldalán is megtalálható, a Pécsi Építési Szabályzat adott területre vonatkozó, helyrajzi szám alapján lekérdezhető adatbázisa többféle besorolást is mutat a szóban forgó málomi ingatlan esetében. Az úgynevezett telken belüli azonosítók alapján ugyanis van itt beépítésre szánt terület, ami különleges, közhasználatú építményi zónába tartozik – ez lenne tehát a rekreációs funkció –, és ugyanitt van olyan telekrész is, ami már rendeltetése szerint központi vegyes zónába tartozik, vagyis igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál jelenleg, de vegyesen lakások is lehetnének itt.

Korábban is felmerült a málomi rész értékesítésének lehetősége a szocialista városvezetéstől örökölt hiány kezelésére, de akkor a jobboldali önkormányzat úgy döntött, hogy meghallgatja a polgárok kérését és nem adja el a telket. A Littke József utcánál található, szintén eladásra szánt kutyafuttató kapcsán pedig a helyiek lapunknak azt mondták, hogy a szocialista városvezetés idején hallottak már olyan elképzelésről, hogy esetlegesen a környező telkekkel, a volt laktanyával együtt ezt is eladják, de végül erre nem került sor, sikerült megvédeniük a területet. Most tartanak attól, hogy elveszíthetik, de nem tudják azt sem, hogy mégis mi lenne a garancia az ingyenes használatra akkor, ha ugyan magánkézbe kerülne, de továbbra is rekreációs célokat szolgálhatna a terület.

A baloldali önkormányzat által szorgalmazott értékesítési dömping egyébként 81 ingatlant érinthet, ezek között az egykori vidámpark, a volt terrárium, a régi Angster-orgonagyár és a valamikori Bóbita Bábszínház is megtalálható.