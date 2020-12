A semminél azért jobb: edzőterem lett a nappali

Január 11-ig még biztosan nem nyithatnak ki az edzőtermek, pedig az év vége és a január az egyik legerősebb időszak szokott lenni.

Egyre több edzőterem állt át az online módra, az egyik pécsi, belvárosi terem például a múlt héten indította az online óráit, mások is folyamatosan teszik fel az edzésvideókat, melyeket a bérlettel rendelkezők tudnak megtekinteni. Ugyanakkor van olyan fitneszterem is, amely a kormányrendelet értelmében törvényesen fogadhatja az érvényes tagsággal rendelkező, valamilyen szövetségben leigazolt versenyzőket.

A legnehezebb dolguk nyilvánvalóan azoknak van, akik gépekkel edzenek, hiszen azt az edzésformát nagyon nehéz más mozgásra váltani. Várnai Gergely több éve tart Pogányban edzéseket, ők tavasszal is hamar áttértek az online órákra, és most sem volt ezzel gondjuk. Számukra könnyebb a helyzet, hiszen egyrészt nincsenek sokan, így az edző mindenki erősségeit, kondícióját jól ismeri, és az eszközöket is hazavitték az órára jelentkezők.

– Messenger-videócseten keresztül oldjuk meg az órákat – mondta a tréner. Persze, otthoni környezetben edzeni nem könnyű, hiszen ott akár egy kisgyerek, akár egy kutya zavaró lehet, emellett a berendezés sem alkalmas az ilyesféle mozgásra. A másik fontos szempont, hogy aki eddig csoportos edzésekre járt, annak a társaság is hiányzik, hiszen a jelenléti órákon biztatják egymást az emberek, van megfelelő motiváció.

Mint ahogy minden mozgás, az edzőtermes edzés is csökkenti a stresszt, az otthoni mozgás nem feltétlen éri ezt el, de a kondíciót talán szinten lehet vele tartani.

Az igény megmarad az online órákra

Guld Katalin, az egyik alakformáló szalon pécsi trénere márciusban már online órákra váltott, majd amikor a járvány első hulláma után a korlátozások enyhültek, akkor is megmaradt ez a lehetőség a jelenléti órák mellett.

– A járvány előtt nagyon sok jelentkezőnk volt, és a törzsvendégeink többsége az online órákat is kereste. Zoom programon keresztül tartjuk a tornát, amelyek után nem maradnak el a reakciók, hiszen miután végeztünk, megbeszéljük, kinek hogyan ment az aznapi program – mondta Guld Katalin. Hozzátette, úgy véli, hogy a jövőben már az online órákkal is ugyanúgy számolni kell, mint a jelenléti edzésekkel, véleménye szerint erre a korlátozások és a járvány elmúltával is lesz igény a vendégek körében.