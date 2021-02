A siklósi agykutatók fejlesztése most az italmérésben is segít

Megyénkből indult és ide is költözött vissza dr. Képiró Miklós, immár feleségével, dr. Várkuti Boglárkával és kislányukkal. A siklósi agykutató házaspár az elmúlt években a világ leginnovatívabb kutatóintézetében dolgozott Floridában.

Élvezik a vidéki életet, a kisváros báját és jó érzés számukra, hogy a közösség tagjai lehetnek. Képiró Miklós és Várkuti Boglárka az Amerikai Egyesült Államokban komoly eredményeket ért el a degeneratív betegségekkel foglalkozó tudományos munkában. A kutatásuk során olyan molekulákat azonosítottak, melyek védik és javítják az agysejtek energiaellátását, ezek pedig például az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór kezelésében jelenthetnek áttörést.

Hamar összefonódott a pályájuk

A biológusok az ELTE-n ismerkedtek meg, és már az egyetemi évek alatt kiderült, hogy nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Egy biokémiai mérőcsoportba kerültek, majd a doktori megszerzésekor is egy témavezetőjük volt, így már a kezdetekkor összefonódott a pályájuk. Az ELTE Biokémiai Tanszékén, Málnási Csizmadia András laborjában dolgoztak, a doktori cím megszerzése után kerültek ki az Egyesült Államokba. Ekkorra már legalább öt közös publikációjuk jelent meg.

– Amerikában nagyon sok jó kutatóintézet van jó helyen, ezért úgy döntöttünk, hogy tengerparti helyet keresünk. A floridai The Scripps Research Institute kutatóintézethez kerültünk, amellyel szerencsénk is volt, hiszen nagyon jól passzolt a szakmai tudásunk az ott folyó munkához. Nem mellesleg, Florida elbűvölt minket – mondta Boglárka.

– Ez a munkahely már akkor is minden tekintetben jónak számított, amikor odakerültünk, de az ott tartózkodásunk alatt ezt az intézetet választották a világ leginnovatívabb és legbefolyásosabb kutatóintézetének – tette hozzá Miklós. Mint fogalmaztak, nagyon jó volt megtapasztalni, hogy milyen egy olyan kutatóintézet, ahol van elég forrás a szakemberek kibontakozására. Olyan kiszolgáló személyzet dolgozik ott, amelynek köszönhetően a kutatóknak tényleg csak a szakmai munkával kell foglalkozniuk.

Az óceánpartról a Tenkes lábához

Siklósra 2019-ben költöztek vissza, amikor a lányuk megszületett. Nem akarták, hogy nagyszülők nélkül nőjön fel a gyermekük. A most két és fél éves kislány nagyon jól viselte a változást, igazi gyerek módjára szinte egész nap a szabad levegőn lenne. A házaspár szintén örömmel beszél a hazatérésről. Miklós felesége Erdélyben született, és egészen kicsi volt, amikor a családja Magyarországra került, Boglárka Balatonalmádin töltötte gyermekkora nagy részét, a szülei most is ott élnek.

– Siklós bájos kisváros, teljesen más típusú vidék, mint amihez hozzászoktam. Tetszik az itt élők közvetlensége, nyitottsága, és hogy az ember rögtön azt érzi, hogy egy közösséghez tartozik. Lenyűgöz a borvidék sajátos hangulata is – fogalmazott.

Az agykutatástól az italmérésig

Itthon persze nem állt meg a munka, bár az agykutatás után erős fordulatnak tűnik a vendéglátóhelyeken használatos standolást megkönnyítő alkalmazás kifejlesztése. Miklós öccse, Képiró Gáspár régóta vendéglátással foglalkozik, ő vetette fel, milyen hasznos lenne, ha készítenének egy olyan applikációt, amely fotó alapján le tudna standolni, vagyis a bárokban, éttermekben szokásos italmérő leltározást megkönnyítené.

– Mesterséges intelligencián alapuló képanalízist használva készítettünk egy applikációt. A fejlesztések végén járunk, így amint nyithatnak a vendéglátóhelyek, elkezdődhet ennek a használata is – mondta Miklós. A mobilalkalmazás képről felismeri az üvegtípust, és megmondja, hogy hány centiliter ital van benne. A fejlesztők arra törekedtek, hogy minél egyszerűbb legyen a felhasználók dolga.

Ahogy mondták, a mesterséges intelligencia dinamikusan fejlődik, óriási lehetőséget látnak benne, hiszen minél több területen használják, annál inkább megkönnyíti az emberek életét. Ennek egyik ága ez a standoló applikáció, de ugyanezt a technológiát lehet alkalmazni az orvosdiagnosztikában is. Az ELTE-vel közös projektjük kapcsán bíznak benne, hogy nemsokára gyógyszereket fognak tesztelni az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia alkalmazásával.

A hobbijuk is közös, a zene világában

A kutató házaspár Siklóson a város támogatását is élvezi, Mojzes Tamás alpolgármester közreműködésével a helyi művelődési központban biztosítottak számukra egy irodahelyiséget. A szakmai munkán túl szívesen foglalkoznak a hobbijukkal is, együtt kezdtek el horgászni, leginkább a Duna és a Dráva partjára járnak pecázni, emellett a zene is az életük része. Boglárka fuvolán játszik, Miklós pedig harsonán és gitáron. Már alig várják, hogy ismét rendszeresen zenélhessenek a Siklósi Fúvószenekarral. Ezen kívül Miklós szívesen vesz részt mesterségesintelligencia-versenyeken, amiből rengeteget lehet tanulni. Mint mondja, ez amolyan féltudományos hobbi a számára.