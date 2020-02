A Siklósi vár látogatószáma tavaly átlépte a bűvös egyszázezres határt

Újabb 10 ezerrel nőtt tavaly a Siklósi várba látogatók száma. A turisztikai elismeréseket is begyűjtött vár erre az évre is sok különlegességet tartogat, de érdemes visszatekinteni a 2019-es eseményekre is.

Már 2017-ben is bravúrnak számított, hogy az akkor hosszú ideig stagnáló hetvenezres látogatószámot 80 ezerre tornázták fel, a Siklósi vár látogatóinak számát 2018-ban sikerült még tízezerrel felülmúlni, a 2019-es év pedig még ennél is szebb eredményt hozott, több mint 100 ezer vendéget fogadtak a történelmi falak. De nem csak számokban volt mérhető a Siklósi vár előző évi eredményessége. Az első negyedévben bekerült az ország turisztikai attrakciói között a top három helyezett közé, augusztusban minden turisztikai látványosság között elsőként családbarát díjat kapott, ősszel pedig a Szállás.hu versenyén szintén a dobogós harmadik díjat nyerte el a Siklósi vár holtversenyben a népszerűségi szavazáson.

– Nagyon mozgalmas és számunkra is felemelően eredményes évet zártunk. A korábbi ígéretünkhöz híven a programokra helyeztük a hangsúlyt és arra is figyeltünk, hogy minden helyi és közelről-távolról érkező látogató felejthetetlen élményekkel gazdagodjon az itt töltött idő alatt – mondta Szentgyörgyváry Péter várkapitány. A programsorozat tavaszi legnagyobb durranása az „Emeljünk magasba minél több gyereket!” című rendezvény volt, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom országos akciójához a dél-dunántúli régió egyetlen helyszíneként csatlakozott a vár. Ezen a napon közel háromszáz gyermeket emeltek a magasba, a rendezvény egésze alatt pedig több mint ezer ember tartózkodott a várfalak között.

A nyári várfesztiválon több száz hagyományőrző mellett olyan fellépők szórakoztatták a nagyközönséget, mint Ganxsta Zolee és a Hooligans, emellett a rendezvény keretein belül adták át a Duna Dráva Cement Kft. támogatásával felújított Rózsakertet is. A Vár­udvari esték programsorozat is népszerű volt, hiszen szinte minden előadás telt házas lett, valamint az Adventi Sokadalom is nagy sikert aratott a felnőttek és a gyermekek körében is.