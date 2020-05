A siklósi várkovács kapuinak mindenütt a csodájára járnak

– Ránézésre is azt mondanám, hogy kovács lehet a mestersége. Határozott tekintet, kőkemény izmok.

– Pedig egyáltalán nem így indult. Volt némi lakatos előéletem, de sokáig lóháton kerestem a kenyerem. Jártam a könyvtárakat, gyűjtöttem az információkat és megtanultam a lovamnak és a hintónak is minden vas­ elemet magam elkészíteni.

– Ez azért még kevés lenne, hogy meghívják a siklósi vár kovácsmesterének?

– Amint elkezdtem másoknak dolgozni, egyre újabb megrendelések jöttek. Kerítéseket, korlátokat készítettem, mindig mindent egyedül. Megkerestem a környék régi mestereit is, de a többség annak idején a téeszekben javított gépeket, nem voltak jártasak a hagyományőrző kovácsmesterségben. Így maradt a könyvtár, s kutattam a régi technikákat.

– Mire büszke igazán?

– Hogy minden a saját elképzelésem szerint születik meg, ezért számomra egyformán különlegesek és kedvesek. Ami mégis kiemelésre érdemes, az a villányi Halasi Pincészet éttermének enteriőrje. Emellett Barcstól Pécsen át Siklósig jó néhány városban látható kovácsoltvas kapum. Harkányban például a Kossuth Lajos utcában a „borostyános” változatot naponta lefotózzák a turisták.

– Mit csinál a siklósi várban?

– Látványműhelyt. A szó klasszikus értelmében hagyományőrző kovács vagyok, miként a szaporcai tájházban is. Rendezvényeken élőben kovácsolok interaktív foglalkozásokon szerencsepatkókat, szívecskéket, fegyvereket. A műhelyemben találhatók emellett kovácsolt kések, fokosok, sőt Kanizsai Dorottya ró­zsái is.

– Van további nagy terve?

– Lovagi kardok, szablyák kovácsolása a következő feladat. Emellett a siklósi vár történészének, Régert Andrásnak az ötletére középkori ágyúkat gyártok.

– Lovagol még?

– Amióta beindult a műhely, nem jut idő lovakra. Szaladgál otthon egy német juhász és méhészkedem.

Negyedszázada üti forrón a vasat

Gönczöl Kázmér 1971-ben született Siklóson. Itt járta ki az általános iskolát is, majd Drávaszerdahelyre költözött, ahol már három és fél évtizede él. A Siklósi Kesztyűgyárban kezdte a munkát, lakatosműhelyben is dolgozott. Ezt követően hagyományőrző programok lovas katonája lett, elsősorban főváros közeli rendezvényeken. A hagyományos kovácsmesterséget negyedszázada végzi, s látványműhelye is van a siklósi várban. Most éppen az ország leghíresebb mesterétől, a népi iparművész Vajda Lászlótól tanulja a díszműkovácsolást Tiszaeszláron.