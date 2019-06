A sok csapadék miatt feleannyi akácméz várható, mint tavaly

Az elmúlt időszak szeszélyes időjárása nagy gondot okoz a méhészeknek. Az országban volt olyan terület, ahol egy csepp akácmézet sem tudtak begyűjteni. A baranyai helyzetről May Gábor szentlőrinci méhészt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadóját kérdeztük.

Egy átlagos évhez képest alig fele terem akácmézből idén – nyilatkozta a közelmúltban Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. A szakértő úgy fogalmazott, a klímaváltozás rossz hatással van a méhészeti ágazatra és a mezőgazdaság egészére is, míg régebben 4-5 hónap volt a méztermelés időszaka egy évben, ez mára két és fél hónapra zsugorodott. Hozzátette: az országos eredmény azt mutatja, hogy akácmézből 4-6 ezer tonna lehet, ami elég a hazai piacra, de exportra nem jut.

May Gábor lapunk kérdésére elmondta, a szezon a repcével indult, akkor is változékony időjárás volt jellemző, viszonylag elfogadható, közepes termés született a megyében. Ez­után bejött a front, az akácvirágzás, a nektárhordás nagyjából május 3-án indult meg és május 25-ig tartott, ám ebben az időszakban csak 5 napig tudtak a méhek dolgozni. Az országos tendencia Baranyában is jellemző, így itt is nagyjából a tavalyi akácméz mennyiségének fele lesz.

– Sajnos gyenge eredmény született a megyében és a mézek víztartalma is nagyon magas, mert képtelenek voltak a méhek besűríteni. Ugyanis a fa megszívta magát nedvességgel és a virágzás következtében a nektármirigyek azonnal felvették a vizet, ennek az lett az eredménye, hogy nagyon vizes lett a méz és a méheknek nagyon sokáig tart besűríteni.

Összefoglalva: nagyon sok munkájuk van most a méhészeknek a rovarokkal, May Gábor úgy fogalmazott, eddig ez kevés hasznot hozott. Hamarosan a hárs következik, a városokban már kipattantak a virágok, de az erdőkben csak június közepén indul a virágzás. A méhészek abban bíznak, hogy a csapadék után meleg is lesz, így a hárs eleget fog mézelni.

Számítanunk kell az áremelkedésre

A magyar méhészet fő bevételi forrása a fehér akác, országos szinten körülbelül 10-15 ezer tonna akácmézet szoktak termelni a méhészek egy évben. Az akácméz felvásárlási árának alakulását alapvetően három dolog határozza meg: a nemzetközi mézpiaci helyzet, a hazai akácméztermés mennyisége és a magyar méhész piaci magatartása. Egyes jóslások szerint az akácméz felvásárlási ára duplája lehet majd mint a vegyes mézeké, ami különösen rosszul fogja érinteni az ágazatot. Bross Péter pél­dául úgy fogalmazott, több méhész a válság miatt befejezheti tevékenységét.

May Gábor elmondta, azt, hogy mennyi jut exportra, még nem lehet tudni, ez majd később derül ki, de annyi biztos: a hazai keresletet mindenképpen kielégítik. Az árakról még nincs biztos adat, még a nagybani mézfelvásárlási árakkal sem jöttek ki a kereskedők, mert még ők sem tudják, mire számítsanak. Ám annyi valószínűsíthető, hogy a kiskereskedelmi árakban biztosan lesz emelkedés.