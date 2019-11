A somogyhárságyi csapat célja a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosa, Freetown

A plébános és a közgazdász nagyon jó barátokká váltak az évek során. Mindketten szeretik a kihívásokat, így gondoltak egyet, és beneveztek a Budapest–Bamako rallyra. Útjuk közel 8300 kilométeren keresztül vezet majd.

Egy amerikai mozifilm ismertetője is lehetne a fent leírt történet, de ez most nem egy fikció. A somogyhárságyi Fáth Gergely és barátja Molnár Attila atya tényleg nekivágnak a lehetetlennek. A közgazdász Gergely mesélte el lapunknak a tervezett kaland részleteit.

– Hat-nyolc évvel ezelőtt hallottam először a raliról. Már akkor arra gondoltam, hogy ez milyen nagy kaland lehet, ki kellene próbálni. Úgy tűnik, ez talán 2020. január 31-én sikerülhet. Év elején beszéltem a plébánossal és beneveztünk – fogalmazott Gergely. – A versenyben bármilyen járművel el lehet indulni. Azt gondoltuk, hogy egy oldtimer lenne az igazán hozzánk illő. A plébános is hárságyi, a közgazdász is, no meg nem mellékesen az autó is, mely még a nagyapámé volt.

Ennek kapcsán létrehoztak egy közösségi oldalt is, ahol a családtagok és barátok – na meg a rajongók – követhetik a nem mindennapi csapat kalandjait. Az Elcsatangolt Bodri kutya (avagy az Etus néni Récing Tím) mindent megoszt, a felkészüléstől a 2020. február 16-án esedékes célba való beérkezésig. Mint azt Gergely elmondta, nem üres kézzel utaznak Afrikába.

– Azon kívül, hogy életünk talán legnagyobb és legnehezebb kalandjába vágtuk bele a fejszénket, szeretnénk adományokat gyűjteni egy Sierra Leone-i kútfúráshoz, ezzel is segítve több száz ember ivóvízellátását.

Na és mit csinálnak a hívek két hétig lelkipásztoruk nélkül? Ezt is megkérdeztük.

– Arra gondoltunk, hogy akár skype-on is bejelentkezhetne a plébános Afrikából, tarthatna egy rögtönzött misét. A viccet félretéve, természetesen ezt már a kollégáival és a szomszéd paptestvéreivel egyeztette, egész idő alatt lesz majd helyettese – mondta Gergely.

Homok és sár

A legendás Dakar-rali egyetlen örököse a Budapest–Bamako, mely a sivatagi ralik hangulatát viszi tovább Afrikában. A rajt helyszíne Budapest, a cél pedig mindig egy másik nyugat afrikai főváros. A költségek elviselhetőbbek, a szabályok kötetlenebbek, de a kaland és a kihívás változatlan. Itt nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok.

A futam 2020-ban minden eddiginél messzebbre viszi a résztvevőket, egészen Nyugat-Afrika szívéig. Az útvonal nehéz és kihívásokkal teli lesz. A rali történetében először Guineába és Sierra Leonébe is ellátogatnak a résztvevők. A verseny, a 4×4 túra és a túra kategóriában induló járművek szinte azonos útvonalon teljesítik a távot. A verseny és a 4×4 túra kategória indulóinak több lesz a föld­utas, nehéz szakasz, sokkal több kihívással, mint eddig valaha, de az esti táborok célpontjai ugyanazok lesznek. Marokkón, Mauritánián, Szenegálon át vezet az út Guineába. Itt és Sierra Leonéban már esőre, pocsolyákra és buja dzsungelekre is lehet számítani.

Szponzorok jelentkezését várják céljuk megvalósításához

A sivatagi ralin való részvételnél fontos kritérium, hogy a csapatok adományt is vigyenek magukkal. Ez nagyjából bármi lehet, aminek az afrikai országban élők hasznát veszik. Fáth Gergely azt is elmondta, hogy csak úgy tudnak elindulni a versenyen, ha körülbelül 2,5 millió forintot össze tudnak gyűjteni. Ebből legalább ötszázezer forintot szeretnének a kútfúrásos projektbe invesztálni. Erről hamarosan fognak képeket és bejegyzéseket mutatni oldalukon.

– Szponzorok nélkül sajnos nem fog menni a dolog, még legalább 2 millió forint hiányzik a büdzséből, ez tartalmazza a segélyt, az odajutáshoz, illetve hazajutásunkhoz szükséges költségeket – mondta a közgazdász. Aki szeretné őket támogatni kalandjuk megvalósításában, az 50800111-15668969-es számlaszámra utalva teheti meg. Nagyobb adomány esetében a támogatók logóját és nevét felmatricázzák a Ladára, hogy mindenki jól lássa a helyszíni bejelentkezéseikben, híradásokban is.