A Sportközpont felújítására is sor kerül Komlón

Felújítanák a Városi Sportközpontot – a részletekről a héten tartott testületi ülésen tárgyaltak a képviselők.

A beruházás részeként az alagsori vizesblokkok, az emeleti személyzeti mellékhelyiségek, kapcsolódó közlekedők, öltözők és vizesblokkok épületgépészetének, burkolatainak és villamoshálózatának korszerűsítésre és átalakítására kerülne sor. Ezen kívül kisebb gipszkartonozási munkákat is elvégeznek és a sportközpont hőközpontját is lecserélnék.

A Magyar Kézilabda Szövetség a fejlesztés költségeinek 70 százalékára nyújt támogatást – a mintegy 87 millió forintos beruházáshoz a városnak 26 millió forint önerőt kell biztosítania. Ebből csaknem 5 millió forintot a Komlói Fűtőerőmű Zrt. áll, 21 millió forintot az önkormányzat finanszíroz.

A Bursa Hungarica pályázatról is határoztak a képviselők: idén 16 hallgató nyújtott be támogatási kérelmet. Családjuk jövedelmi viszonyaitól függően havi 4–6 ezer forint közötti önkormányzati ösztöndíjat kaphatnak a diákok – valamennyi beérkezett pályázat támogatásra jogosult.

A piac működéséről szóló új önkormányzati rendeletet is elfogadta a testület. Eszerint liciteljárás keretében adják tartós használatba a megújult piac árusítóhelyeit, az árusok által fizetendő díjak szektoronként eltérők lesznek a jövőben. A napi helypénz megfizetésére az új rendelet szerint is köteles a tartós és az alkalmi helyhasználó is – ennek összegét azonban hétköznapokon 50 százalékkal csökkentették, hogy a kereskedőket a szombati napokon kívüli értékesítésre is ösztönözzék.

Még nincs alpolgármester

Továbbra sincs alpolgármestere a városnak. Mint ismeretes, a december 5-i alakuló ülésen az alpolgármester-választást elhalasztotta a testület. A legutóbbi, december 12-i testületi ülésen Polics József, Komló polgármestere előterjesztésében a korábbi alpolgármester, Bareithné Benke Nikolett megválasztását javasolta. Az előterjesztést azonban a Komló Összeköt Egyesület képviselői nem szavazták meg.