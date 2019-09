A szakképzést egyre többen választják

Átalakul a szakképzési rendszer várhatóan 2020 szeptemberétől – a fejlesztések fókuszában a munkaerő-piaci elvárások és az azok számára mindig megfelelni képes munkaerő képzése áll.

Rugalmatlanná teszi az egyéni sorsok és a munkaerőpiac alakulását, ha a felnőttképzés keretein belül nem lesz többé lehetőség az alapszakmák elsajátítására – adott hangot aggodalmának nemrég a Postabontásban megjelent írásában egy olvasónk. Sokfélét lehet ugyanis hallani mostanában a képzési rendszer tervezett átalakításáról – írta.

A várható változásokról megkérdeztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát. Válaszuk szerint a szakképzési rendszer átalakításának és fejlesztésének irányait a 2019. március végén megjelent Szakképzés 4.0. stratégia határozza meg. A dokumentum elemzi az elmúlt közel 10 évben, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával kialakított, 2013-ban általánosan bevezetett, majd 2016-ban módosított szakképzési rendszer eredményeit, tapasztalatait, összevetve a munkaerőpiac elvárásaival.

– Az elmúlt években folyamatosan emelkedett azok száma, akik a szakképzés mellett döntöttek, akár nyolcadik osztály után, akár érettségit követően, akár diplomásként, vagy például munka mellett – közölték. A szakképzési rendszer már most is és a várható változtatásokat követően is biztosítani fogja minden magyar polgár számára, hogy ingyenesen több szakképzettséget is megszerezhessen. A fejlesztések fókuszában a változó és előrejelezhető munkaerő-piaci elvárások és az azoknak megfelelni képes munkaerő képzése áll. Mindezt egy új középfokú szakképzési modell és egy rugalmas, alkalmazkodó felnőttképzési rendszer megalkotásával, korszerű pályaorientációs szolgáltatásokkal lehet megvalósítani.

A várhatóan 2020 szeptemberétől bevezetésre kerülő új rendszerek lehetőséget biztosítanak, hogy az iskolai szakképzésben és felnőttoktatásban a diákok, a felnőttek 21. századi körülmények között, kiválóan felkészített oktatókkal, korszerű alapismereteket biztosító szakképzettségeket, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben rövid ciklusú tanfolyamok segítségével szakmai specializációkat szerezhessenek.

Pályaorientációs tanácsadó segít a jó döntés meghozásában

A munkaerőpiac által jelenleg igényelt és az iskolarendszeren belül, nappali tagozaton állami ösztöndíjat is biztosító hiány-szakképesítések között Baranya megyében megtalálhatók faipari és építőipari, elektronikai és elektrotechnikai, gépipari és épületgépészeti, valamint informatikai és egészségügyi szakképesítések is. Szakképzési és pályaorientációs kérdésekben, valamint az ösztöndíjas, vagy az ingyenesen tanulható szakképesítésekkel kapcsolatban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési és pályaorientációs tanácsadói állnak az érdeklődők rendelkezésére.