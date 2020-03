A szerencsében bízva már milliók ikszelnek

Minden idők legnagyobb főnyereményét viheti el valaki a szombati ötös lottósorsoláson, amennyiben helyesen tippeli meg a számokat. A rekordnyeremény lázban tartja az országot, duplájára nőtt a játékosok száma.

Rekordösszeggel kecsegtet az ötös lottó, a várható főnyeremény a hatmilliárd forintot közelíti. Azt, hogy mennyire ritka, hogy ilyen hatalmas összeg halmozódik fel, jól példázza, hogy a játék 63 éves történetében mindössze két alkalommal – 2003-ban és 2015-ben – haladta meg a főnyeremény az ötmilliárd forintot.

Igaz, csütörtök délelőtt csendes volt az egyik pécsi belvárosi lottózó, de a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint mostanában az egész ország egy emberként ikszel. Az átlagos játékhetekhez viszonyítva az utóbbi időszakban kétszer annyi szelvényt értékesítettek, de a digitális felületeken megtett fogadások száma is egyre inkább növekszik. A java pedig még csak most jön, hiszen sokan kivárják a hétvégét, vagy mára – péntek 13-ra – időzítik a játékot a szerencsében bízva.

Bizonyára mindenkinek megvan az elképzelése, hogy mire költené a 5,95 milliárd forintot. A legtöbben befizetnének egy világ körüli útra, vennének új házat, kocsit, adnának belőle a családnak, rendeznék az adósságokat. Persze hatmilliárd forintból nemcsak egy házat lehet venni, hanem csaknem ötszázat. Igaz, nem a legdrágább ingatlanokból, hanem egy vidéki családi ház átlagárával számolva. Ez tehát azt jelenti, hogy két-három kisebb falu a miénk lehetne Baranyában. Drága kocsikból is bőven betárazhatnánk, de érdemes számolni azzal is, hogy a csaknem hetven Ferrarinak egy nagy garázs is kell. A könyvmolyoknak jó hír, hogy egész nagy könyvtárat tudnának kialakítani – egészen pontosan akkorát, mint a pécsi Tudásközpont gyűjteménye.

Szerkesztőségünk tagjai is eljátszottak az ötlettel, mi lenne ha ők nyernék meg a rekord­összeget. Volt, aki a természetvédelmet támogatná rezervátum kialakításával vagy védett állatok jelképes örökbefogadásával. Más azon gondolkodott el, hogy élelmiszercsomagot juttatna el Afrika legszegényebb régióiba, hétezer forintos átlagárral számolva így 850 ezer embernek tudna segíteni. Egy másik kollégám gyerekkori kedvenc bandáját kérné fel, hogy adjanak Pécsen ingyenes koncertet, amit hússzor ismételhetnek meg. Én pedig a hobbimnak tudnék élni, hiszen 370 ezer darab rúdtáncbérletet vehetnék, ami heti öt alkalommal számolva 1400 évig lenne elég – remélem, a bérletek átruházhatók lesznek.