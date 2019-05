A szezon végén kezdődhetnek az újabb fejlesztések

Az utóbbi napokban tapasztalt lehűlés miatt a nyár most messzinek tűnik, de az előrejelzések szerint már nem is kell olyan sokat várni az igazi, meleg napokra. Olyankor pedig jó lesz a vízparton hűsölni, amihez a Dombay-tó megfelelő környezetet nyújt.

Ha az idő is engedi, pár héten belül ismét megtelik a Dombay-tó partja fürdőzőkkel. A látogatók az idei szezonban is ingyenesen pihenhetnek majd a fürdőhelyen, ami az elmúlt évek munkálatainak köszönhetően teljesen alkalmas a kikapcsolódni vágyók fogadására.

Zádori János, Pécsvárad polgármestere elmondta, hogy a már megvalósult fejlesztések akkora lendületet adtak a tó turizmusának, hogy a nyári hónapokban rendre vannak olyan hétvégék, amikor teljesen megtelik a vízpart a fürdőzőkkel. Ennek természetesen örülnek, viszont a látogatók igényeit ki is kell elégíteni. A fejlesztések során tehát azt tartották szem előtt, hogy minden elérhető legyen a Dombay-tónál, amire egy családnak szüksége van a pihenéshez.

A fürdőhely nagyszabású rehabilitációja három éve, 2016-ban kezdődött, mikor leeresztették a tó vízét, kicserélték a mederburkoló betonlapokat, megerősítették a partfalat, és a környezetet is rendbe tették. Ezek után a Pécsváradi Önkormányzat elnyert egy pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzattal együtt, amely a Zengő-kilátó építésén túl tartalmazza a Dombay-tó környékének fejlesztését is. A polgármester elmondta, hogy a szükséges engedélyek és kiviteli tervek elkészültek, hamarosan elindulhat a közbeszerzés.

A munkálatok az idei strandszezon végén kezdődhetnek meg, amelyeket az önkormányzat koordinál, és túlnyomó részüket december végére szeretnék befejezni. A tervek között szerepel egy látogatóközpont építése, ahol a kirándulni induló turisták szakmai segítséget kaphatnak, térképekkel, prospektusokkal látják majd el őket. Emellett egy új parkolót szeretnének kialakítani a tó mellett, kamerarendszert szerelnek fel a biztonságos pihenés érdekében, illetve játékokat és szalonnasütőket helyeznek majd ki.

Lovas pihenő kialakítása is felmerült

Az említett fejlesztések az elnyert pályázat keretében jönnek létre, de ezen kívül is vannak elképzelések, miket lehetne megvalósítani a környéken. Az egyik, hogy a lovak számára alakítanak ki egy pihenőrészt, ahol takarmányt és vizet kaphatnak az állatok. Erre azért van szükség, mert a térségben nagyon népszerű a lovasturizmus. Felmerült, hogy időszakosan horgászni is lehet majd a tónál a szezonon kívül, amikor nincsenek fürdőzők. A víz minősége ugyanis olyan jó, hogy elszaporodtak benne a halak. A Dombay-tónál tehát már most is kulturált környezet fogadja a pihenni vágyókat, aminek fenntartásában a rendőrök és közterület-felügyelők is segítenek.