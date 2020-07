A sziámi ikreket szétválasztó Dr. Csókay András mesélt hivatásáról, életéről

Megtelt vasárnap a Szent György Római Katolikus Plébánia Mecseknádasdon, a vendégek dr. Csókay András és dr. Hudák István előadását várták. A professzorokat a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása kapcsán ismerjük, most azonban a valláshoz való kötődésükről is meséltek.

Dr. Csókay András elmesélte, gyermekkorában vallásos neveltetést kapott, családjával rendszeresen jártak templomba. Tinédzser korában azonban valami megváltozott, ahogy fogalmazott, ő lett a tékozló fiú. Ezután sem volt istentagadó, de a templomot elhagyta. A házassági és orvosi válságot követően azonban meghallotta lelkiismerete hangját, és 42 évesen visszatért a valláshoz. Munkáját azóta is „az orvos kezel, a Jóisten gyógyít” mondás szellemiségében végzi. Az előadáson hangsúlyozta, hogy amíg korábban a jól betanult mozdulatokat és eljárásokat végezte, addig a mély imádságnak köszönhetően számos innovatív és kreatív ötletet kapott – ez segítette a sziámi ikrek műtétsorozatánál is.

Bangladesbe 2017-ben utazott, akkor találkozott az ikrekkel. Az első gondolata az volt, hogy a műtét lehetetlen, nem tudja szétválasztani őket. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a gyermekeknek közös vénás rendszerük volt, ebben kellet leállítani a vérkeringést, hogy a beavatkozást el tudják végezni. A műtét közben négy kreatív ötletet is kapott az imádságnak köszönhetően. A belső hangjára hallgatott, amikor az ikrek egymásba nőtt agytekervényeit átvágta, bízva abban, hogy nekik ez hamar regenerálódik, így nem okoz károsodást – később kiderült, igaza lett.

A professzor előadása végén kiemelte, ahogy történetéből is látszik, a tudomány és a mindennapi kreativitás nagyon erősen összefügg a hitélménnyel, ezért tartja fontosnak, hogy a hétköznapok részévé váljon a mély imádság.

Az áramszünet ellenére is sikeres volt a vizsgálat

Dr. Hudák István idegsebész szintén részt vett a már említett műtétsorozatban, és mesélt is annak nehézségeiről. Ő végezte a gyermekek agyi keringésének érfestéses vizsgálatát, a több­órás műtét közben azonban egyszer csak szóltak neki, hogy áramszünet lesz a kórházban. A beavatkozást nem lehetett megszakítani, végül sikerült is elvégezni, így pedig elzárhatták a közös érrendszert. Az ikrek tényleges szétválasztása ezután következett, a harmincöt órás műtétre több tucat orvos és asszisztens érkezett, nagyjából két tonna felszereléssel. Mindez a fáradozás, a sok gyakorlás és a próbaműtétek azonban megérték, hiszen a szétválasztás sikeres volt.