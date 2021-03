A szigorítás mellett is nagy volt az élet Pécsett

A legtöbb bolt és szolgálató hétfőtől két hétre bezárt, az általános iskolák és óvodák csak ügyeleti rendszerben működnek, a pécsi buszok nyári menetrendre álltak át. Amíg tavaly tavasszal kiürült a megyeszékhely, hétfőn viszonylag nagy volt az élet.

Nem igazán érződött a hétfő reggeli forgalmon, hogy aznap komoly szigorítások léptek életbe a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt. Persze, a kisdiákok és óvodások hiányoztak az autókból és a buszokról, de a felnőttek ugyanúgy igyekeztek a munkába. Valamivel csendesebb lett az élet, de most nem tapasztaltuk azt a fajta kihaltságot, ami tavaly tavasszal jellemezte a megyeszékhely utcáit.

Az üzletek többsége zárva volt a pécsi Árkádban, de a drogériák, az éttermek, valamint az élelmiszerbolt is várták vásárlóikat, és amint láttuk, nem hiába. Többen ott szerezték be az ebédet, vagy intézték el a bevásárlást.

Egy férfi a családjával találkozott a bevásárlóközpontban, hogy vegyenek valamilyen ennivalót. Várakozás közben azonban lapunknak elmondta, ő teljesen egyetért a döntéssel, hogy bezárták azokat az üzleteket, amelyek nem feltétlenül szükségesek a mindennapi élethez, sőt szerinte ezt már korábban meg kellett volna tenni. A boltosok is elfogadták a rendeletet, a kéthetes zárvatartást próbálják hasznosítani. Azt mi is láttuk, hogy az egyik cipőboltnál a kirakatot takarították, egy másik ruhaboltnál pedig leltározni mennek be a dolgozók a hét második felében. Az utcákon is sokan jártak, a tavaszi napsütést a Széchenyi téren és a Kossuth téren is többen élvezték.

Ritkábban járnak a pécsi autóbuszok

Az utazási igények is csökkentek a szigorítások következtében, éppen ezért a Tüke Busz Zrt. nyári menetrendet vezetett be. A változások jellemzően a csúcsforgalmi időszakot érintik, de ahogy közleményükben írták, egyes járatoknál a kora reggeli órákban is módosul a menetrend. Persze vannak olyan munkahelyek, ahol nem megoldható az otthoni munkavégzés, de a társaság kiemelte, hogy az utasok munkába történő eljutása és a műszakváltást követően a hazajutás továbbra is biztosított. A helyközi járatokat működtető Volánbusz Zrt. pedig arra hívta fel az utasok figyelmét, hogy az intézkedésekre való tekintettel visszaválthatók a márciusra szóló teljes árú (dolgozói) és kedvezményes (tanuló) bérletek.

Friss zöldség, gyümölcs is kapható

A kormányrendelet értelmében a piacok továbbra is nyitva tarthatnak, így a pécsi vásárcsarnok is. Az árusok ennek persze örülnek, nem is hallottak most olyan híreket, hogy bezárna a piac úgy, mint tavaly, de nagy a bizonytalanság. Ahogy az egyik eladóval beszélgettünk, megtudtuk, ők pénteken és szombaton nem tapasztaltak nagy rohamot, talán egy kicsit voltak többen az egyébként megszokott hétvégi forgalomhoz képest. Hétfőn viszont nagyon kevés vásárlójuk volt, és nem tudják, hogy a következő napokban mire számítsanak. A virágosoknál a nőnapra tekintettel sokan voltak, de ők sem tudják, hogy keddtől árulhatnak tovább, vagy rájuk is az vonatkozik, mint a többi virágboltosra, és zárniuk kell.