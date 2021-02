A színfalak mögött meccselnek tovább

Már a Péterffy Attila baloldali polgármesternek ultimátumot adó baloldali belső ellenzék is megosztottnak tűnik, a pécsi DK úgy adott ki közleményt a 12 pontról szóló tárgyalásokról, hogy a momentumosok néhány napja még a DK-sokkal való megállapodásra hivatkozva közös nyilatkozatot emlegettek. A DK mindenesetre kijelentette 16 hónappal a választás után, hogy „mostantól beszéljenek a tettek”.

Egymással szemben sem tarthatják a baloldaliak a megállapodásokat, hiszen a Momentum pécsi frakcióvezetője, Sajgó György néhány napja még azt mondta lapunknak, hogy azért nem nyilatkozik Péterffy Attila polgármester által az ultimátumra adott válaszról, mert ezt a DK-sokkal együtt tervezik a korábbi megállapodásuk alapján.

Ehhez képest viszont csütörtökön Kunszt Márta, volt MSZP-s alpolgármester, DK-s képviselő adott ki egy közleményt a DK-frakció nevében, amelyben egyetlen konkrét válasz sincs azokra a követelésekre, amiket Péterffyvel szemben megfogalmaztak, igaz továbbra sincs meg az egyezség.

Azt közölte, hogy „a 12 pont tárgyalása során nem sikerült teljes konszenzust létrehozni, de képviselői munkánkat – remélhetőleg a mihamarabb véget érő veszélyhelyzet után – intenzíven folytatjuk az Összefogás legnagyobb létszámú tagjaként”. Hozzátette: „ha a legkisebb jelét érezzük annak, hogy bármely választási ígéretünk beváltása sérül, azt a közös frakcióértekezletünkön jelezni fogjuk a polgármesternek és képviselőtársainknak is”. A 12 pontról szóló tárgyalássorozatot lezártnak tekintik, a DK szerint „mostantól beszéljenek a tettek.”

Kunszt Márta korábban maga is volt MSZP-s alpolgármester, és most is támogatta Nyőgéri kinevezését. Erre válaszul leváltották a DK frakcióvezetői posztjáról, nem sokkal később pedig már Nyőgéri leváltását követelte.

Kerestük a momentumosokat is, hiszen most ők új, a kevésbé figyelmes választókat célzó marketingkampányba fogtak: ebben azt emlegetik, hogy „új arcokra van szükség, olyanokra, akik nem a 2010 előtti világból jönnek”. Ehhez képest viszont továbbra is szövetségben vannak az MSZP–DK-kettőssel.

Érdemben ők nem reagáltak.

A baloldaliak ultimátumot adtak Péterffy Attilának

A polgármestertől az MSZP-s Nyőgéri Lajos alpolgármester kinevezésének visszavonását, a DK-s Bognár Szilvia alpolgármester hatásköreinek visszaadását követelték többi között. „Hatékony feloldását” kérték annak a morális válságnak, amit a Biokom Nkft.-nél létesített „Közbeszerzés és projektmanager” megnevezésű pozíció okozott. Átlátható szabályok létrehozását követelték az önkormányzati cégek, intézmények vezetőinek kinevezésében. Mint írták, az az önkormányzati vezető, aki a közérdekű adatok szolgáltatását az önkormányzati képviselő, valamint a jogszabály alapján hozzá forduló magánszemély kérésére megtagadja, azonnali felmondással visszahívható legyen. Kijelentették: minden olyan szerződést, melyet a polgármester, bármely városházi vezető vagy bármely önkormányzati cég megköt a képviselők részére, könnyen hozzáférhetővé kell tenni. Az összeférhetetlenségeket legkésőbb 2021. február 28-ig meg kell szüntetni.

Az MSZP-s Nyőgéri Lajos még alpolgármester, bár a nyilvánosság elől igyekeznek elrejteni, de a színfalak mögött további harcok várhatóak