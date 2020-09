A szülők jó része úgy látja, a digitális oktatás őket terheli leginkább

A megkérdezett szülők által elmondottakban is nagyon nehéz megtalálni a közös nevezőt, de annyit leszűrhetünk: minél kisebb a gyermek, annál biztosabb volt, hogy szinte folyamatos szülői jelenlét kellett az oktatáshoz, míg egy felsősnél nem minden esetben volt erre szükség, gimnáziumban pedig kifejezetten jól is működhetett a módszer. Abban pedig megegyeznek a vélemények, hogy akiknek elfogyott a szabadságuk, aligha tudják megoldani ismét azt, hogy az oktatás miatt otthon maradjanak. Az alsós gyermekek szüleinek többsége pedig nem szeretne újra tanítani otthon.

Egy pécsi édesanya arról beszélt, hogy bár a hatodikos fia kitűnő bizonyítványt szerzett, ennek az volt az ára, hogy folyamatosan mellette kellett lennie, mert a digitális világban a sok zavaró tényező elvonta a figyelmét. Egy komlói anyuka azt mondta, hogy hetedikes fia ügyesen tanult egyedül, ahogy máskor is.

– Néha angolból és matekból kért segítséget, meg pár powerpointos dolgot mutattam neki, mert több beadandó prezentáció volt. Kitűnő lett, ahogy eddig is volt mindig. Én nem tanultam vele – mondta.

Egy elvált sellyei édesapa három gyermekét próbálta meg tanítani az otthoni munka mellett. Mint mondta, többször előfordult, hogy délután négyig tanított, utána tudott csak nekiállni a munkának, ezért el sem tudja képzelni, hogy azok hogyan tudták megoldani ezt, akiknek be kellett járniuk dolgozni a veszélyhelyzetben is.

A tanároknak sem volt könnyű

Miközben a szülőket is megosztotta a digitális munka, a tanároknak sem volt könnyű dolguk, hiszen nekik is szinte egyik napról a másikra kellett átállniuk erre a tanítási rendszerre, másrészt volt olyan is, akinek kétszer tovább tartott így az otthoni munkaideje – szinte egész álló nap dolgozott –, mintha a hagyományos oktatási formában tanított volna.

Bár a vírus terjedése, a járvány alakulása miatt előre nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő, sokak szerint általános átállásra nem feltétlenül kell most készülni, inkább lokális, helyi esetekről lehet majd szó, vagyis egy-egy iskolában rendelhetik el a digitális oktatást – néhány hétre –, függően attól, hogy az adott intézményben történt-e megbetegedés.