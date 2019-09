A szülőket is értesíteni kell, ha baleset történik

A kisebb balesetek szinte mindennaposak egy iskolában, komolyabb baj szerencsére ritkán történik. Ha mégis bekövetkezik, azonnal orvoshoz kell vinni a gyermeket, és értesíteni kell a szülőket is.

A diákok nemrég ültek vissza az iskolapadba, ahol minden elővigyázatosság ellenére is szinte egy pillanat alatt megtörténhet a baj. Kisebb horzsolások, zúzódások gyakran előfordulnak az intézményekben, amikor a gyerek elesik játék közben az udvaron vagy a tornaórán. Bármennyire is körültekintő a pedagógus, hasonló esetek bármikor előfordulhatnak, hiszen a kisebb sérülésekhez is elegendő egy rossz mozdulat.

Néha azonban komolyabb balesetek is történnek, volt már olyan, hogy eltört egy tanuló lába, mert átesett a tornapadon, egy másik diáknak pedig egy kültéri játék csípte be az ujját, és a seb olyan mély volt, hogy össze kellett varrni.

– Ha nem olyan komoly a helyzet, például az orra vérzik a gyereknek, felhorzsolta a lábát, vagy megcsípte egy darázs, akkor az iskolai védőnőhöz fordulunk, ő látja el a diákot – tudtuk meg egy pécsi tanítónőtől. – Egyébként minden iskolában több helyen is vannak elsősegélycsomagok, a kisebb sérüléseket így is el lehet látni. Súlyosabb baleset esetén, ha orvosi ellátás szükséges, pedig azonnal mentőt kell hívni.

A pedagógus azt is elmondta, hogy ilyen esetben mindenképpen értesíteni kell a szülőket, valamint az iskola fenntartójának is jelenteni kell az esetet. A jegyzőkönyvben rögzítik a baleset körülményeit, ami azért fontos, mert minden gyermeknek jár baleset-biztosítás, így kártérítést kaphat a család. Ez a biztosítás alanyi jogon jár, tehát nincs szükség semmilyen szerződéskötésre, független az óvodáktól és iskoláktól, és a nap huszonnégy órájában érvényes, otthon, az utcán és az iskolában is. Amennyiben a szülő szükségesnek tartja, ezen felül még külön biztosítást is köthet gyermekére.