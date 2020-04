A szülőnek, a diáknak és a tanároknak sem könnyű a tanulás

Szülők és diákok is panaszkodnak a járvány miatt kialakult helyzetre, mert a digitális oktatás nem tudja pótolni a valódi tanítást, oktatást.

A helyzetről talán az árul el legtöbbet, hogy több iskolára is kikerült már a felirat: „hiányoztok”. A Nevelési Központ ablakán található felirat alá még virágokat is elhelyeztek a tanárok. A szintén pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola tanárai és tanítói az otthonukban vettek fel verseket, dalokat, így készítettek műsort a költészet napja alkalmából, hogy egy kis vidámságot és örömet szerezzenek diákjaiknak, és ezzel is üzenve nekik: mennyire hiányoznak.

A tanároknak, oktatóknak – akik közül a legtöbben valóban hivatásként tekintenek a munkájukra – tehát hiányzik az iskolai tanítás. Ám több szülő is ugyanezt mondja, leginkább azok, akik e-mailben kapják meg a feladatokat. Egy kétgyermekes pogányi családnál például a 11 éves Ágota maga is arról számolt be, hogy érzete szerint több leckét is kapnak, nagyjából másfélszer annyi a tanulnivalójuk, mint korábban.

– A Pécsi Tankerületi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a tantermen kívüli digitális oktatás folyamatát – mondta megkeresésünkre Páva Péter tankerületi igazgató. Leszögezte, az intézmények vezetői, nevelőtestületei szakmai önállóságához tartozik, hogy milyen felületeken és hogyan szervezik meg a tanulási folyamatot. Mint mondta, az elmúlt hetekben az intézményekben felerősödött a szakmai együttműködés a pedagógusok között.

– Ajánlásainkban kértük, hogy gondolják át a tanév végéig tanítandó tartalmakat, módszereket és az új munkarendben is legyenek figyelemmel a diákok különbözőségére. A szülőknek azt tanácsolom, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, ha segítségre van szüksége a gyermeknek – emelte ki Páva Péter.