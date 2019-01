A támogatás segítségével befejezhetik a járdát

Tavaly júniusban adták át a Vásárosdombói Általános Iskola új műfüves focipályáját.

Az új pályának ugyan rendkívül örültek a gyerekek, de sajnos a folyamatosan dráguló anyagköltségek miatt a pálya megépítése után a műfüvest körbe ölelő járdára nem maradt forrás. A járda létesítése rendkívül fontos, mivel ez gátolja meg a focipálya minőségének idő előtti romlását.

Amikor elfogytak a források, Schumann Norbert, az iskola igazgatója kezébe vette az irányítást, és gyűjtésbe kezdett, majd társadalmi munka keretében és közadományok bevonásának segítségével sikerült megcsinálniuk a járda alapját.

A napokban megjelent viszont egy új kormánydöntés, amelyben további forrást biztosítanak a munkálatok befejezéséhez. A község feladatainak ellátására ugyanis egymillió forintot ad az állam, így a járda elkészüléséhez is. Sőt, ennek köszönhetően a napelemes világítást is ki tudják építeni, és kerítés is épülhet a műfüves pálya köré.