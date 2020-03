A tanárok, a diákok és a szülők együtt dolgoztak a megoldáson

Teljesen új helyzetet teremtett az oktatásban az, hogy hétfőtől új rendben kell tanulni az iskolákban. Zalay Szabolcs, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója azt mondta, hogy ők már múlt szerdán sejtették, hogy távoktatásra kell áttérniük, így a pénteki bejelentés nem érte váratlanul őket.

– A Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségi tagjaként öröm volt megtapasztalni azt, hogy a tanárok is milyen hatalmas energiát mozgósítottak, olyan új módszereket kezdtek el tanulni, alkalmazni, amelyek a későbbiekben, hosszú távon is meghatározhatják az oktatást. Nagyon gazdag tárháza van már a digitális oktatásnak, több cég is ingyenessé tette ezeket a programjaikat, s ezeket most meg lehet tanulni. Úgy vélem, egyfajta paradigmaváltást is hozott a mostani helyzet – mondta Zalay Szabolcs.

A távoktatásban a tanár az osztály-, illetve a csoportfelelősnek adja meg az adott feladatokat az órarend szerint, aki ezt megosztja a többiekkel. Mindeközben az idővel is meg kell tanulniuk bánni a diákoknak, akiknek keményen dolgozniuk kell, a tudásukról pedig számot is kell adniuk.

Az iskolában egyébként felmérést is végeztek, hogy ki, milyen módon fér hozzá a nethez, a különböző eszközökhöz, kinek van szüksége arra, hogy laptopot biztosítsanak neki. Az igazgató elmondta azt is, örömmel látták, hogy a szülők nagyon együttműködőek, segítőkészek, ami szintén nagyon fontos ebben a helyzetben.

Hasonló együttműködésről számolt be a több mint 300 diákkal rendelkező Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola igazgatója, Pataki Gabriella is. Mint mondta, náluk hétfőn kezdték el felmérni, hogy a diákoknak pontosan milyen eszközeik vannak, rendelkeznek-e internettel. Igyekeznek mindenkinek segíteni, és megoldást találni arra, hogy tanulhassanak.

Úgy véli, hogy a többségnek van lehetősége okostelefont használni, sokuknak internethozzáférése is van, és az iskolában is volt lehetőségük ezeket a platformokat használni, ezért nem tartanak attól, hogy nagyobb problémát okozna az átállás. Az oktatás szervezését alsó és felső tagozatra bontották, és mivel a diákok eddig is differenciáltan tanultak, ez most sem változik: minden diáknak a tanárok olyan feladatokat adnak, amiket meg tudnak oldani, illetve amelyek az előrehaladásukat segítik.

Beszéltünk olyan pécsi iskola tanárával is, ahol a hét első három napjában készülnek fel az átállásra, már most úgy látják, minden rendben megy majd. Egy Pécs melletti kistelepülés iskolájánál szintén arról számoltak be, hogy nyugodtan, higgadtan készülnek fel a távoktatásra. Ennek ellenére nem kizárt, hogy lesznek olyan iskolák, ahol nehézséggel, komoly zökkenővel jár majd az átállás.

Megszökött, de ittasan visszament

Egy olvasónk értesítette a Bama.hu hírportálunkat, hogy információi szerint a tilalom ellenére érkezett Olaszországból egy férfi, aki a pécsi klinika fertőző osztályára került, de onnan megszökött. A férfit öt rendőr kereste a városban vasárnap. Lapunk információit a rendőrség hétfőn meg is erősítette. Mint közölték, már nem keresik az infektológiai osztályról engedély nélkül távozó férfit, az illető ugyanis a távozását követően pár órával később ittas állapotban visszatért oda. A Bama.hu kommentelői megdöbbentek az esetet olvasva a férfi felelőtlenségén.

Felajánlották a segítségüket

Több községben is érkeztek felajánlások, Kránicz Ákos, a pogányi Zsályaliget ügyvezetője notbookokat kölcsönöz és helyez üzembe azoknál a családoknál, ahol internet van, de számítógép nincs, hogy a gyermekek zavartalanul részt vehessenek az iskolai oktatásban. A Peterdi Polgárőr Egyesület tagjai az idős lakosok számára ajánlották fel, bevásárolnak helyettük. A mároki önkormányzat is segítséget nyújt azon időskorú rászorulók részére, akinek nincs a közelben hozzátartozója, a veszélyhelyzet ideje alatt vállalják az alapvető élelmiszerek beszerzését és a gyógyszerek kiváltását.