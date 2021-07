A tánc volt a tábor középpontjában

A járványhelyzetben a szigetvári Style & Passion Sportegyesület sem működött a megszokott rend szerint. Online, az internet segítségével tanították a diákokat, mely ugyan eredményes volt, ám nem összehasonlítható a valódi próbákkal.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

Éppen ezért szerették volna, ha a nehézségekkel teli időszakot egy táborral ellensúlyoznák. Káró-Pandur Petrától, a tánciskola megálmodójától és alapítójától megtudtuk, hogy egy élménydús tábort tartottak a közelmúltban. Öt napot és négy éjszakát tölthetett együtt a csapat a Somogy megyei Szulokon.

Kicsiket és nagyokat is szeretettel fogadtak, ennek értelmében a korosztály teljesen vegyes volt. Immár hetedik alkalommal tartottak tábort, és most is a tánc volt a középpontban, de számos más programot is tartottak a résztvevők számára. Ugyanis napi nyolc órát érthető módon egy gyermek nem tudna végigtáncolni. Így olyan elfoglaltságokat találtak ki, melyek a kisebbek és nagyobbak számára is érdekesek voltak. A jó hangulathoz medence is hozzátartozott, melyet a táncórák közötti szünetben nagy kedvvel vettek birtokba a gyerekek.

– Nagyon kellemes, családias hangulatú környezetben töltöttük el a hetet Szulokon. Voltak ott állatok, a gyerekek barátkozhattak kecskével, birkával, szamárral is. Nagyon jól érezték magukat, és nemcsak ők, mi szervezők is – fogalmazott Káró-Pandur Petra.

A hetet egy gálaesttel zárták a helyi művelődési házban, ahol a néhány helybeli érdeklődő és a szülők is részt vettek, megtekinthették a gyerekek színvonalas előadását, melyen gyönyörű ruhákban táncolhattak. A fashion show-t a Batucadas design ruháival támogatták.

A Style & Passion Sportegyesület a következő időszakra is tervez, a próbák folytatódnak, szeptember első hetében fognak nyitni.