A tanulás mellett a munkában is jeleskedtek

Legtöbbjük ugyan már nyolcvannégy éves, de idős koruk ellenére tizenheten jelen voltak a minap a jeles eseményen. Akadt köztük olyan is, aki Svájcból jött vissza Pécsre, csak azért, hogy találkozhasson egykori osztálytársaival.

Elmesélték, hogy gimnáziumi éveik alatt rendkívül jó biológiatanáruk volt, ennek köszönhetően az osztály igen nagy hányada az orvosi hivatást választotta. Mivel sokan erre a pályára készültek, az osztályfőnökük szervezett egy rendhagyó anatómiaórát azon diákoknak, akik jelentkeztek az orvosira. Itt a boncnokok bemutatták a tüdőoperáció imitációját, ám a fiatalokat ez sem tántorította el a gyógyítástól, elvégezték az egyetemet, de többen a mai napig kellemetlen emlékként őrzik a bemutatót.

Mindazon felül, hogy az osztályok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az iskolában, többen közülük diákmunkákat is vállaltak. Az egyik ilyen munka a határ menti gyapotszedés volt, de Komlón is dolgoztak három hétig, ahol fakitermelésben segédkeztek. Azonban nem fűrésszel, hanem baltával kellett nekiesniük a fáknak, majd kézi erővel és kötelekkel kiforgatni a tuskókat a földből.

Az egyik öregdiák, Neményi Alajos elmondta, hogy egy rendkívül összetartó osztály az övék a mai napig, és eddig minden egyes évfordulót tisztességgel megtartottak. Továbbá remélik, hogy még megannyi éven keresztül lehetőségük lesz találkozni egymással.

Csínytevés is volt

Természetesen voltak csínytevések is az osztály életében. Többen készültek a csoportban vegyésznek, akik egy kémiaszakkör keretein belül kitalálták, hogy készítenek brómacetont, ami a könnygáz alapanyagául szolgál. Végül sikerült is előállítaniuk a vegyületet, amit tesztelésképp egy cső segítségével befújtak az egyik szoba kulcslyukán keresztül, ahol mindenki sírva fakadt. Majd bekenték vele a tanáruk padját, aki szintén krokodilkönnyeket hullatott.