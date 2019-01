A tavalyi év eredményeit is szeretnék felülmúlni

Minden várakozást felülmúlóan sikerült a Siklósi Vár előző éve, amikor is több mint kilencvenezer látogatót fogadott. Tervek és kitűzött célok erre az évre is vannak, amelyektől azt várják, hogy legalább ennyien látogassanak el az egyre több élményt adó történelmi falak közé.

Már 2017-ben is bravúrnak számított, hogy 70-ről 80 ezerre tornázták fel a látogatószámot, amelyet tavaly sikerült még inkább felülmúlni, hiszen több mint 90 ezer vendéget fogadott a Siklósi Vár.

– Mindez nagymértékben köszönhető a programoknak, amelyeket nagyon sokan látogattak, illetve a sok-sok szolgáltatásnak, amelyek miatt visszajáró vendégek is rendszeresen vannak. Kiemelhető szolgáltatásunk a Játékország, a kovácsműhely, vagy az udvari sütöde. Igyekeztünk interaktív programokkal kedveskedni, szappanokat, kispatkót lehetett készíteni, amelynek köszönhetően megtelt élettel a belső udvar. Erre szerveztük rá a nagy rendezvényeinket, amelyek közül hatalmas sikernek örvendett a Várszínházi esték sorozat és a Siklósi Várfesztivál, amelyen nappal több mint 250 hagyományőrző lovag, este pedig könnyűzenei koncertek szórakoztatták a nagyérdeműt olyan nevekkel, mint Majka és Curtis – összegezte az elmúlt évet Szentgyörgyváry Péter várkapitány.

A várkapitány elmondta, hasonló tervekkel állnak neki a 2019-es program szervezésének is. Ami jól bevált és a közönség tetszését is elnyerte, azt szeretnék megtartani, tehát a Várszínházi esték programsorozatot is meghirdetik, amelyen négy napon keresztül egyebek mellett színházi darabot, musical-előadást is láthat majd a közönség. A Várfesztivált augusztus 9-től 11-ig rendezik meg, felvonulással, lovagi bemutatókkal, csatajelenetekkel és persze az esti koncertek sem maradnak el.

– Megújítottuk a lovagi kiállításunkat és a Játékországunk is új berendezéseket kap, amely miatt érdemes lesz hozzánk ellátogatni. Nagy tervem, hogy a Tenkes kapitányának méltó emléket állítsunk egy panoptikummal, ezen, illetve a szükséges források előteremtésén dolgozunk – mondta a várkapitány, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt évben többletfeladat is hárult a Siklósi Vár csapatára, hiszen a várhoz került az Örsi Ferenc Művelődési Központ is, emellett a várkert gondozását is meg kellett oldaniuk, de a munkatársak jól vették az akadályokat.