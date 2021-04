A tavaszi időjárást várják a szőlőtőkék is Villányban

Az igencsak szeszélyes április szerencsére a villányi borvidék szőlőültetvényeiben még nem okozott gondot, de már várják az igazi tavaszi hőmérsékletet a növények. A csapadékmennyiség is egyelőre csak lassítja a gazdák munkáját, még nem volt olyan mennyiségű eső, hogy a talaj ne száradt volna gyorsan fel.

Nem először, de most is igencsak megtréfálta az időjárás a gazdákat, bár nyilvánvalóan ez cseppet sem mulatságos, az áprilisi fagyokból most már bőven elég, jöhet a száraz, tavaszias idő. Mint tudjuk, a gyümölcsfákban, főleg a kajsziban, nagy károkat okoztak a fagyos napok, a szőlő szerencsére még bírja, ugyanakkor a sok csapadék is okoz némi kellemetlenséget.

Franciaország egyik leghíresebb borvidékén, Burgundiában egyébként már fáklyákkal védik a francia szőlősgazdák az ültetvényeket a fagytól. Az elmúlt hetekben mínusz 5 Celsius-fokot mértek, így ott szükségszerű a védekezés, amely ugyan lenyűgöző látványt nyújt, mégis baljós jel, ha ilyen beavatkozásokra kényszerülnek a termelők. Szerencsére a Villányi Borvidéken egyelőre nincs gond, az ültetvényeket folyamatosan figyelik.

– Megnéztük a dűlőkben, hogyan reagált a szőlő az elmúlt hetekben előforduló hajnali fagyokra, és úgy tűnik, hogy nincs probléma. Bízom benne, hogy most már nem lesznek fagyok, mert egyre inkább éledezik a természet, úgyhogy nagyon nem hiányzik a fagy – mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi tanácsának titkára. Hozzátette, ilyen időjárás mellett nem úgy fejlődik a szőlő, ahogy tavasszal egyébként szokott, de mindez nem okoz problémát, ha utána berobban a meleg, a jó idő, akkor pillanatok alatt behozza a növény a lemaradást.

A sok csapadék is csak kellemetlenséget okoz azoknak, akik most terveztek telepíteni, de ha nagyobb mennyiség nem esik, akkor utána hamar fel tud száradni a talaj, és gyors ütemben lehet folytatni a munkálatokat. Problémát nem okoz, maximum átmeneti megállásra készteti a gazdákat.

Az ültetvényeken már szinte mindenki végzett a metszéssel, itt-ott kötöznek, vagy lemosó permetezéseket végeznek, illetve a talajmunkálatok zajlanak.