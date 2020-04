A tejföltől a húsig minden házhoz jön

Az elmúlt hetekben talán volt idő arra, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodjunk. A kis üzletek, piacok bezártak, de a termelők nem tűntek el, csupán most ők jönnek házhoz.

A járványhelyzet miatt mindenkit arra kérnek, maradjon otthon, sőt, a most egyelőre két hétig tartó kijárási korlátozás alatt csak alapos indokkal lehet elhagyni a lakhelyet. A vállalkozások – működésük fenntartása érdekében – szinte azonnal reagáltak a megváltozott piaci környezetre, ami annyit jelent, hogy a vásárlóknak ki sem kell tenniük a lábukat a házból, mindent házhoz tudnak rendelni. Mivel úgy tűnik, több hétre, esetleg hónapokra kell berendezkednünk az „ajánlott otthonmaradásra”, ezért érdemes kérdezősködni szomszédtól, rokontól, vagy közeli ismerőstől, hogy kinek honnan, kitől vannak pozitív tapasztalatai. Már csak azért is, mert míg a helyi termelők másnap, vagy maximum pár napon belül szállítanak, addig a nagyáruházaktól már most is leghamarabb csak április végére tudunk árut rendelni.

Az elmúlt hetekben már volt idő tesztelni az új rendszert

– Tejterméket, húst, zöldséget és gyümölcsöt, mézet rendeltünk és eddig majdnem teljesen pozitívak a tapasztalatok. Finom és jó minőségű, szép áru érkezett mindenhonnan, egyedül a zöldséges termelőnél volt némi rossz érzésem, ugyanis L-es méretű tojás helyett kisebb, S-es, M-es méretűeket hoztak – mondta lapunknak egy pécsi édesanya. Hozzátette, ez viszont nem okozott akkora csalódást, továbbra is igyekszik a legtöbb élelmiszert helyiektől beszerezni.

Akadnak olyan kereskedők, akik persze áremeléssel próbálják kompenzálni a megcsappant forgalmukat, de ez nem általános, sőt sok termelő nem változtatott árat.

Nem kell aláírni az ajánlott levelekért

Érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz tegnaptól a Magyar Posta is. A személyes átvételt igénylő postai küldeményeknél a veszélyhelyzet idején elkerülhető a közvetlen fizikai érintkezés és ezzel tovább csökkenthető a fertőzésveszély kockázata. Az ajánlott leveleket a kézbesítő a levélszekrénybe kézbesítheti úgy, hogy ennek tényét rögzíti a készülékén. A tértivevényes levél, a hivatalos irat és a csomag esetében az átvételt nem kell a címzettnek aláírással igazolnia, ehelyett a személyazonosságot igazoló igazolvány adatait egyezteti a kézbesítővel lehetőség szerint mintegy 1,5 méteres távolságból. A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.

Érintés nélküli, de biztonságos-e?

A futárszolgálatok is megtették az elmúlt hetekben a szükséges intézkedéseket a járvány terjedésének megelőzése érdekében. Ennek megfelelően már több hete náluk sem kell aláírni a csomag átvételét, illetve jellemző, hogy maszkot és kesztyűt is viselnek a futárok, de a tapasztalatok szerint az ellenkezőjére is van példa. Aki valamely webáruházból rendel csomagot, annak a legegyszerűbb, ha előre ki is fizeti, így nem kell a készpénzzel tovább növelni a kockázatot. A csomagátvétel azonban lazábbnak tűnik, mint azt a szabályzataikban leírják, hiszen sok esetben nem kerül sor az átvevő azonosítására, tehát nem kérik sem a nevünket, sem személyigazolvány számunk utolsó 4 karakterét.